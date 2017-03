BONN. Der Bonner SC steht nach einem 2:1-Sieg gegen Arnoldsweiler im Mittelrhein-Pokal-Halbfinale. Für die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken trafen Günther Mabanza und Thiemo-Jerome Kialka.

Von Bernd Joisten, 08.03.2017

Fußball-Regionalligist Bonner SC hat am Mittwochabend im Mittelrhein-Pokal-Wettbewerb das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken siegte im Heimspiel gegen den klassentieferen Mittelrheinligisten Viktoria Arnoldweiler mit 2:1 (1:0).

Somit dürfen die Fans des Sportclubs weiterhin vom Erreichen der ersten DFB-Pokalrunde und vom Verbandspokal-Finale im eigenen Stadion träumen. Gestern Abend lieferte der BSC vor rund 200 Fans im Sportpark Nord im strömenden Regen allerdings keine fußballerische Glanzleistung ab. Das war auf dem rutschigen Geläuf aber auch schwierig, zumal Zillken entgegen der Ankündigung doch gehörig rotieren ließ. Von der Startelf, die am vergangenen Freitag den so glanzvollen 4:0-Sieg gegen Aachen erkämpft hatte, liefen von Beginn an gerade mal mit Ugur Dündar, Connor Krempicki und Kapitän Dario Schumacher drei Spieler auf.

Dafür durften die Neuzugänge Günther Mabanza und Anil Capkin ran. Zudem sollten es die Akteure richten, die bislang in der Saison weniger zum Einsatz gekommen waren. So war es auch nicht verwunderlich, dass der Favorit sich im ersten Abschnitt gegen die leidenschaftlich kämpfenden Gäste etwas schwertat, weil die Truppe in dieser Besetzung noch nie ein Duell bestritten hatte.

Einmal fand der BSC aber die Lücke, als Neuzugang Mabanza in der 13. Minute das Spielgerät zu Ugur Dündar passte und der 24-jährige Türke den Ball aus elf Metern ins Netz drosch. In der 46. Minute wechselte Zillken auch Neuzugang Thiemo-Jerome Kialka für Benjamin Nuhi ein. Der vereinslose Stürmer war erst vorgestern verpflichtet worden. Der gebürtige Hamburger, der mit dem SC Fortuna Köln den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte und dort von den Fans als "Südstadtlegende" bezeichnet wurde, sorgte für das 2:0. Schumacher hatte aus 16 Metern den Pfosten getroffen und Viktoria-Keeper Simon Ahrens war tief abgetaucht, so dass Kialka das Leder ins leere Tor schob (62. Minute).

Die Gäste schöpften sogar noch einmal Hoffnung, weil Stamatis Chouliaras den Nachschuss eines von BSC-Keeper Andy Hubert parierten Foulelfmeters verwandelte (77.). Der BSC rettete den Sieg in Unterzahl aber über die Zeit. Am Samstag steht für den Bonner SC wieder die Regionalliga an. Der Tabellenneunte gastiert um 14 Uhr beim Tabellendritten Borussia Dortmund U23. Im Hinspiel hatten die Bonner am 20. September 2016 nach zwei Toren von Lucas Musculus ein 2:2 erreicht.

Bonner SC: Hubert, Weber, Kaiser, Antoski, Krempicki (66. Addai), Dündar, Nuhi (46. Kialka), Schumacher, Mabanza, Sobiech (84. Dick), Capkin. Zuschauer: 400. Tore: 1:0 Dündar (13.), 2:0 Kialka (62.). 1:2 Chouliaras (77.).