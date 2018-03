Fußball-Regionalliga

Bonn. Wird Westfalia Rhynern für den Fußballregionalligisten Bonner SC zum Trauma? Nach der höchst unnötigen 1:2-Hinspielniederlage verlor der BSC auch das Heimspiel vor 400 Zuschauern im Sportpark Nord gegen den Tabellenletzten mit 1:2 (0:1).

Von Thomas Heinen, 10.03.2018

Nach dem überraschenden 1:0-Sieg bei Rot-Weiss Essen ein herber Rückschlag im Kampf des BSC um den Klassenerhalt. Kempes Tekiela (31.) und Ex-Profi Salvatore Gambino (51.) trafen für Rhynern. Das Tor von Daniel Somuah (53.) konnte die zehnte Niederlage des BSC in der laufenden Saison nicht mehr verhindern.

Dass sich seine beiden Treffer gegen den Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf vom vergangenen Sonntag lohnen sollten, erfuhr David Bors erst am Spieltag. Der Angreifer, eigentlich schon wie seine Kollegen Abdelkader Maouel und Marco Ban ins zweite Glied beordert, stürmte für Marcel Kaiser, der mit der Rolle als Bankangestellter Vorlieb nehmen musste.

Bonner SC gegen SC Rhynern













Foto: Boris Hempel





Ansonsten entschied sich Zillken für die Aufstellung, die am 16. Februar im bislang einzigen Punktspiel 2018 mit 1:0 bei Rot-Weiss Essen drei wichtige Punkte entführt hatte. Auffallen konnte Bors allerdings wie überhaupt die meisten seiner Mitspieler in den ersten 45 Minuten nicht. Der Stürmer wirkte zwar bemüht, lief fiel, brachte aber in der 43. Minute nur einen abgeblockten Schuss zustande. Da lagen die Gastgeber bereits mit 0:1 hinten. „Wir müssen in jeder Sekunde hoch konzentriert bleiben“, hatte der BSC-Trainer vor der Partie gefordert.

Nico Perrey patzte dennoch. In der 34. Minute vertändelte der Innenverteidiger an der Strafraumgrenze gegen Kempes Tekiela den Ball, der fünf Minuten zuvor mit einem Pfostenschuss den Gastgebern bereits einen gehörigen Schrecken eingejagt hatte. Die einzige Spitze des Tabellenschlusslichts hatte im Anschluss nur noch BSC-Schlussmann Alex Monath vor sich, der aus kurzer Distanz allerdings keine Abwehrchance besaß. Die Proteste Perreys, der auf ein unfaires Einsteigen seines Gegenspielers plädierte, stießen beim Unparteiischen wohl zu Recht auf taube Ohren. Dass Rhynern wohl mit der Liga bereits abgeschlossen hat, war der Mannschaft anzumerken. Das 1:0 unter der Woche gegen Wiedenbrück tat sein Übriges.

Ohne Respekt oder gar Angst spielten die Gäste nach vorne und verzeichneten auch die besseren Gelegenheiten. Lucas Arenz hatte in der 37. Minute per Kopf ebenfalls den Pfosten getroffen. Der BSC, der sich redlich mühte, tauchte lediglich einmal gefährlich vor Westfalia-Schlussmann Alexander Hahnemann auf. Lars Lokotsch, dem ein Abwehrspieler der Gäste den Ball auf den Fuß serviert hatte, schob allerdings aus rund acht Metern mit links am Tor vorbei. Zillken reagierte auf die stotternde Offensive und beorderte Kaiser für den ebenfalls wirkungslosen Günter Mabanza aufs Spielfeld.

Der BSC schien nun endlich Ernst machen zu wollen. Innerhalb von 60 Sekunden hatten Daniel Somuah, Sebastian Spinrath und Bors den Ausgleich auf dem Fuß. Aber immer stand ein Abwehrbein der Gäste im Weg. Eleganter machte es Salvatore Gambino. Der Ex-Profi von Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln überwand Monath mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck zum 2:0 (51.). Das Trauma Rhynern nahm Gestalt an. Für Hoffnung sorgten noch einmal Somuah und der eingewechselte Marcel Kaiser. Dessen Flanke nahm Somuah aus elf Metern volley zum 1:2-Anschluss. Fortan spielte sich das Geschehen in der Hälfte der Gäste ab.

In der 58. Minute zielte Lars Lokotsch nur knapp über das Westfalia-Gehäuse. 120 Sekunden später forderte der BSC nach einem vermeintlichen Foul an Kaiser einen Strafstoß. Das 2:2 schien nur noch eine Frage der Zeit. Ab der 70. Minute ging Zillken mit der Einwechslung von Aleksandar Pranjes für Linksverteidiger Sebastian Hirsch All in. Aber der Freistoß von Schumacher (65.) und die Versuche von Somuah, Lokotsch, Kaiser und Co. konnten am Ende die bittere Heimniederlage für den BSC nicht mehr verhindern.

Bonner SC: Monath, Omerbasic, Weber, Perrey, Hirsch (70. Pranjes), Spinrath, Schumacher, Mabanza (46. Kaiser), Somuah, Bors (83. Sobiech), Lokotsch.

Westfalia Rhynern: Hahnemann, Polk, Cieslak, Tekiela (58. Beilfuß), Neumann, Bengsch, Apolinarski, Gambino, Buschening (74. Kleine), Wiese, Arenz (65. Ricke).

Tore: 0:1 Tekiela (34.), 0:2 Gambino (51.), 1:2 Somuah (53.).

Zuschauer: 400. Schiedsrichter Marco Goldmann (Warendorf).