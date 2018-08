Bonn. In der zehnten Minute fiel das Tor für den SG Wattenscheid 09 gegen den BSC im heimischen Sportpark Nord. Die Bonner müssen eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

Von Thomas Heinen, 25.08.2018

Im Spiel gegen den TV Herkenrath spielte der Fußballregionalligist eine Halbzeit schlecht, gab eine 3:1-Führung noch aus der Hand. Eine Woche später vor 566 Zuschauern im heimischen Sportpark Nord gegen die SG Wattenscheid 09 lief nun bei der 0:1-Niederlage 90 Minuten wenig zusammen. Cellou Diallo hatte dem BSC, der im Spiel nach vorne ungeahnte Schwächen offenbarte, per Kopfball-Bogenlampe in der 10. Minute die zweite Heimniederlage in der noch jungen Saison zugefügt.

Wie von Zillken schon unter der Woche befürchtet, hatte es für BSC-Rechtsverteidiger Sebastian Hirsch nach dessen Muskelverletzung im Spiel gegen den TV Herkenrath für einen Platz im Kader nicht gereicht. Für Hirsch übernahm Adis Omerbasic die Position des Rechtsverteidigers. Ins Bonner Mittelfeld rückte dafür Vojno Jesic. Überraschend, denn der 24-Jährige kam nach langer Verletzungspause und Trainingsrückstand bislang nur minutenweise zum Einsatz. Allerdings lief die Partie weitgehend am von Zillken hochgeschätzten Edeltechniker vorbei.

Aber auch die Versuche seiner Kollegen erinnerten eher an die wenig zufriedenstellende zweite Halbzeit gegen Herkenrath, in der der BSC eine 3:1-Führung verspielt hatte. Lediglich zweimal tauchten die Hausherrn während der ersten 45 Minuten vor SG-Schlussmann Edi Sancaktar auf. In der 3. Spielminute zielte Bernard Mwarome nach feiner Einzelleistung und präzisem Zuspiel von David Bors weit über das Wattenscheider Gehäuse. Die zweite BSC-Gelegenheit leitete Mwarome nach eigenem Ballgewinn mit einem Steilpass auf Bors ein. Aber der Schuss des Bonner Mittelstürmers lenkte ein Wattenscheider Abwehrspieler über das eigene Tor (37.).

Nach fünf guten Bonner Minuten zu Spielbeginn ergriffen die Gäste die Initiative. Der Wattenscheider Führungstreffer aus der 10. Minute dürfte dabei dem BSC-Trainer noch längere Zeit die Zornesröte ins Gesicht treiben. Nachdem Linksverteidiger Markus Wipperfürth eine Wattenscheider Flanke aus dem Halbfeld unterlaufen hatte, senkte sich der Kopfball von Diallo über BSC-Schlussmann Martin Michel hinweg zum 1:0 für die Gäste ins lange Eck. Ein Wirkungstreffer, denn fortan lief der Gastgeber der Musik hinterher. Wattenscheid kombinierte sich unter seinem Mittelfeld-Dirigenten Mael Corboz fast nach Belieben durchs Mittelfeld. Die Zweikampfquote der Hausherrn: besorgniserregend. In der 23. Minute bewahrte Michel seine Mannschaft gegen Nico Buckmaier vor einem höheren Rückstand.

Der BSC durfte in den ersten 45 Minuten nur noch einmal aufs Gästetor schießen. Aber der Freistoß von Jesic nach Foul an Bors segelte weit über das Tor der Gäste. Zillken reagierte und brachte zu Beginn der zweiten Hälfte „Shu“ Hashimoto als zusätzlichen Angreifer. Statt Jesic blieb Sechser Jannik Stoffels draußen. Die erste Chance für die Gastgeber vergab dann aber Daniel Somuah, dessen Schussversuche gleich zweimal vor der Torlinie abgeblockt wurden (49.). In der 55. Minute versuchte es Somuah gegen den weit vor seinem Tor stehenden SG-Schlussmann aus 50 Metern – ebenfalls ohne Erfolg. Viel mehr Offensivaktionen gelangen den Gastgebern nicht mehr.

Auch nicht, nachdem Zillken 15 Minuten vor dem Abpfiff seinen zweiten Sechser, Kris Fillinger, geopfert hatte. Für den BSC-Kapitän rückte Robin Schmidt neben Bors ins Sturmzentrum. Stattdessen verbuchten die Gäste durch Fabio Dias (77.) und Buckmaier (79.) zwei gute Chancen, im bislang schwächsten Spiel des BSC sogar auf 2:0 zu erhöhen.

Bonner SC: Michel, Wipperfürth, Rütten, Perrey, Omerbasic, Fillinger (74. Schmidt), Stoffels (46. Hashimoto), Mwarome, Vesic, Somuah, Bors.

Wattenscheid 09: Sancaktar, Tietz, Diallo (82. Obst), Canbulut (90.+2 van Santen), Buckmaier, Popovic, Korczowski, Corboz, Yesilova (76. Dias), Unzola, Schneider.

Tore: 0:1 Diallo (10.). Zuschauer: 566. Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal).