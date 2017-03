Hilfsprojekt „Bonn hilft Bethlehem“

Bonn. Die Fangemeinde des Bonner SC kann sich über Zuwachs erfreuen, diesmal im entfernten Bethlehem. Der Regionalligist stattete eine Schülermannschaft mit Trikots aus.

16.03.2017

Groß war die Freude der erst kürzlich neu gegründeten Schülermannschaft der Salesianer Technical School Bethlehem, als ihnen der Stadtdechant Monsignore Wilfried Schumacher Fußballtrikots mit dem Aufdruck der Bonner Löwen überreichen konnte. Seit Anfang des Jahres ist der Bonner SC Partner des Hilfsprojektes „Bonn hilft Bethlehem“, welches die Schule der Salesianer Don Boscos in Bethlehem unterstützt.



Die Freude bei Pater Vincent Ray von den Salesianern in Bethlehem war groß. Er gründetet die Mannschaft und hat selbst sichtlich Spaß am Fußballspielen. Es dauerte nicht lange und er streifte sich ein blaues BSC-Trikot über, denn für ihn ist Fußballspielen Friedensarbeit. „Wenn die Jugendlichen spielen, haben sie keinen Kontakt zu der Gewalt, die sie ihm Alltag umgibt und durch die Sozialen Medien immer präsent ist. Sie lernen hier Rücksichtnahme und Fair Play.“



BSC-Vorsitzender Professor Dr. Dirk Mazurkiewicz und Jürgen Harder vom Vorstand sowie Michael Pieck vom Aufsichtsrat waren von dem Engagement so begeistert, dass Sie sofort ihre Unterstützung zusagten. „Auch in anderen Teilen dieser Welt wissen wir, dass durch Sport und Mannschaftsgeist Werte vermittelt werden, die ebenso wichtig wie grundlegend für ein soziales Miteinander sind“, sagt Mazurkiewicz. „Daher unterstützen wir dieses Projekt sehr gern.“

Wie soll es weitergehen?

Aktuell wird überlegt, wie die Freundschaft zwischen dem Bonner SC und den Nachwuchskickern ausgebaut werden kann. Der BSC steht dabei in Kontakt mit Don Bosco Mission Bonn und der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), um ein dauerhaftes Projekt über den Fußball hinaus zu etablieren. Ein weiterer Fokus soll auf der Berufsausbildung liegen. „Allein die Aufmerksamkeit und die Spenden verdeutlichen den Jugendlichen, dass sie nicht abgeschrieben sind“, erklärt Schumacher, der diese Hoffnungszeichen zusammen mit dem Bonner SC ausbauen möchte. „Wir können sehr gut vorstellen, dass Bonner Trainer für eine Zeit die Mannschaft in Bethlehem trainieren oder wir einige Schüler mal nach Bonn einladen.“ (GA)