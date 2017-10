Fußball Regionalliga-West

Bonn. Gegen Viktoria Köln gab es für den Bonner SC die vierte Niederlage in Folge. Die Löwen verloren in Köln mit 2:4 und setzten damit den Negativtrend der letzten Wochen fort.

Von Thomas Heinen, 06.10.2017

Es blieb beim frommen Wunsch. „Die letzten drei Spiele war ich nicht dabei“, meinte Jürgen Harder. „Und alle drei gingen verloren. Heute läuft das anders“, orakelte das Vorstandsmitglied des Fußballregionalligisten Bonner SC. Seine Rolle als Glücksbringer sollte Harder zumindest überdenken. Denn trotz dessen Anwesenheit und einer jederzeit engagierten, aber über weite Strecken im Abschluss zu harmlosen Leistung unterlag der BSC vor 825 Zuschauern bei Viktoria Köln mit 2:4 (1:2).

Nach der frühen 1:0-Führung durch Günter Mabanza (3.) stellten Dominik Lanius (10.) und Kevin Holzweiler (16.) noch in Hälfte eins auf 2:1. Dem 3:1 durch Mike Wunderlich (51.) ließ Dario Schumacher in der 54. Minute per Distanzschuss das 2:3 folgen. Für die Endscheidung und die vierte BSC-Niederlage am Stück sorgte erneut Wunderlich (83.).

Wohl jeder im Umfeld des BSC nahm Zillken vor der Partie bei Viktoria Köln die selbst gewählte Außenseiterrolle ab. „Wir müssen schon einen Sahnetag erwischen, um hier bestehen zu können“, sagte der 50-Jährige nach dem ernüchternden 1:2 gegen Rhynern. Hatte der 50-Jährige am Dienstag die Startelf im Vergleich zum 1:3 in Verl auf sechs Positionen verändert, beließ es Zillken diesmal mit Adis Omerbasic, der für Sebastian Hirsch spielte, bei einer Änderung. Der zweite Wechsel kurz vor Spielbeginn resultierte aus der Verletzung von Vojno Jesic beim Warmmachen. Für Jesic rückte Ugur Dündar in die Startelf. Günter Mabanza übernahm im linken Mittelfeld.

Das auf diese Weise entgegen gebrachte Vertrauen zahlten die Spieler zunächst schnell zurück. Die Rechtsflanke von Marcel Kaiser, die Viktoria Schlussmann Sebastian Patzler durchrutschen ließ, drückte Mabanza in der 3. Minute zum 1:0 für die Gäste über die Linie. Offenbar nur ein Strohfeuer. Denn in der 10. Minute machte es der BSC den Hausherrn viel zu leicht. Zunächst ließ Mike Wunderlich auf der linken Abwehrseite Mabanza wie ein Schuljunge stehen. Die anschließende Flanke des Kölner Kapitäns erreichte Dominik Lanius, der aus kurzer Distanz völlig ungehindert zum 1:1 einköpfen konnte.

Fast ohne Gegenwehr fiel auch das 2:1 für die Viktoria. Wieder war es Wunderlich, der den über rechts durchgestarteten Kevin Holzweiler erspähte. Der quirlige Mittelfeldmotor der Viktoria traf in der 16. Minute flach vom rechten Strafraumeck ins lange Eck. In der Folge mühte sich der BSC redlich, blieb aber in der Vorwärtsbewegung zu harmlos. Zur Chefsache wurde dann das 3:1 in der 51. Minute. Und wieder half der BSC tatkräftig mit.

Den sicherlich gut gemeinten Klärungsversuch von Dündar musste Wunderlich nur noch ins leere Tor verlängern. Aber nur drei Minuten später sorgte BSC-Kapitän Dario Schumacher mit einem trockenen Distanzschuss aus rund 25 Metern zum 2:3 für Hoffnung bei den Gästen. Zillken wechselte in der 64. Minute für Jannik Stoffels Stürmer Marco Ban ein. Ein Risiko, das sich nicht lohnen sollte. Sieben Minuten vor Schluss setzte erneut Wunderlich den Schlusspunkt zum 4:2.

Viktoria Köln: Patzler, Backszat (69. Junglas), Lohmar, Handle, Wunderlich, Nottbeck (77. Fiore), Lang, Reiche, Holzweiler, Golley (63. Kreyer), Lanius.

Bonner SC: Monath, Mabanza , Weber, Spinrath, Omerbasic, Stoffels (64. Ban), Schumacher (84. Sobiech), Fillinger, Jesic, Kaiser, Bors (56. Pranjes).

Tore: 0:1 Mabanza (3.), 1:1 Lanius (10.), 2:1 Holzweiler (16.), 3:1 Wunderlich (51.), 3:2 Schumacher (54.), 4:2 Wunderlich (83.). Zuschauer: 825. Schiedsrichter: Alexander Busse (Leichlingen).