Bonn. Der Bonner SC muss sich in der Fußballregionalliga West auf einen langen und zermürbenden Abstiegskampf einrichten. Die Bonner verloren am Abend gegen den Rot-Weiß Oberhausen.

Von Thomas Heinen, 23.10.2017

Ohne den gelb gesperrten Kapitän und besten Torschützen Dario Schumacher unterlag der BSC gestern Abend bei Rot-Weiß Oberhausen mit 0:4 (0:2) – für die Elf von Cheftrainer Daniel Zillken der sechste Nuller in Folge. Auf den rettenden 14. Platz zum FC Wegberg-Beeck fehlen mittlerweile fünf Punkte. Rafael Garcia (32.), Philipp Gödde (38.) und Tarik Kurt mit einem Doppelpack (49., 59.) schossen die Mannschaft von Kulttrainer Mike Terranova vor 1711 Zuschauern im Niederrheinstadion auf den fünften Tabellenplatz.

"Die ersten 30 Minuten waren ordentlich", sagt Zillken. "Leider hat uns der Punch gefehlt. Die Gegentore dürfen so allerdings nie fallen. Das war eundeutig eine Frage der Qualität", meinte der BSC-Trainer. Dreierkette, Viererkette – für Zillken in Oberhausen keine Option. Der 50-Jährige ließ mit Adis Omerbasic, Joran Sobiech, Mario Weber, Ugur Dündar und Sebastian Spinrath gleich fünf Defensivspezialisten vor Schlussmann Alex Monath spielen. Eine Taktik, die vor allem den Sturm und Drang der Herren Philipp Gödde, unter der Woche vierfacher Torschütze im Verbandspokal, und Tarik Kurt eindämmen sollte. Vor dem Bonner Fünferriegel bot Zillken für den gelb-gesperrten Kapitän Dario Schumacher neben Kris Fillinger auf der Sechserposition Ersatzkapitän Abdelkader Maouel auf.

Die BSC-Offensive wirkte angesichts dieser Aufstellung mit Vojno Jesic, Marcel Kaiser und Stürmer Marco Ban fast schon unterbesetzt. Dennoch hätte Kaiser die vor allem in der Anfangsphase mutig spielenden Gäste nach einer Flanke von Ban bereits in der 2. Minute per Kopf in Führung bringen können. Der BSC agierte in den folgenden Minuten durchaus selbstbewusst, wirkte aber vor dem Tor wie in den Partien zuvor zu unentschlossen. Zielstrebiger vor dem Gehäuse von Alex Monath spielten die Hausherrn. Nach den vergebenen Gelegenheiten durch Tarik Kurt (19.), Alexander Scheelen (21.) und Maik Odenthal (27.) gewährte die vielbeinige Bonner Deckung in der 32. Minute Rafael Garcia viel zu viel Raum. Der RWO-Mittelfeldspieler ließ sich nicht lange bitten und traf aus 17 Metern flach ins rechte Eck. Ein Wirkungstreffer, denn nur sechs Minuten später ließ Sebastian Spinrath auf der linken Abwehrseite Dominik Reinert ungehindert flanken. Die Hereingabe verwandelte Philipp Gödde volley zum 2:0.

Statistik Rot-Weiß Oberhausen Udegbe, Stojan, Reinert, Odenthal, Garcia (77. Lorch), Hermes, Kurt, Scheelen (62. Fleßers), Ben Balla, Haas, Gödde (72. Schikowski)

Bonner SC Monath, Omerbasic, Weber, Sobiech, Spinrath, Dündar, Fillinger, Maouel (60. Stoffels), Jesic, Kaiser (69. Kaiser), Ban (46. Bors)

Tore 1:0 Garcia (32.), 2:0 Gödde (38.) 3:0 Kurt (49), 4:0 Kurt (59.)

Zuschauer 1711

Schiedsrichter Philipp Hüwe (Coesfeld)

Dass der BSC bei allem Einsatz aktuell gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel nicht konkurrenzfähig ist, dokumentierte das 3:0 für RWO, das Tarik Kurt mit einem spektakulären Flugkopfball nach Zuspiel von Odenthal in der 49. Minute erzielte. „Die ersten 35 Minuten waren in Ordnung“, meinte BSC-Co-Trainer Michael Braun noch in der Halbzeitpause. „Dann hat RWO brutal zugeschlagen und wir haben schlecht verteidigt.“ Das traf an diesem am Ende bitteren Abend auch für BSC-Schlussmann Monath zu, der in der 59. Minute seinen Kasten vorschnell verließ und damit, noch von Dündar behindert, Tarik Kurt seinen zweiten Treffer zum 4:0 ermöglichte. Nach dieser erneuten Niederlage gerät der BSC am Samstag ernsthaft unter Zugzwang. Dann trifft die Zillken-Elf (14 Uhr, Sportpark Nord) im Kellerduell auf den TuS Erndtebrück, der punktgleich hinter dem BSC auf Platz 16 rangiert.