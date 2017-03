Fußball-Regionalliga

Bonn. Der BSC mühte sich redlich - doch gegen den Favoriten hatten die Bonner keine Chance: Mit einem 2:0 hat Borussia Dortmund 2 im Stadion Rote Erde die Mannen von Trainer Daniel Zillken klar besiegt.

Von Thomas Heinen., 11.03.2017

Daniel Zillken, Trainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, hatte Borussia Dortmund 2 vor der Partie im Stadion Rote Erde gegen seinen BSC zum „haushohen Favoriten“ erklärt. Dieser Rolle wurde die Elf von Trainer Daniel Farke vor 542 Zuschauern beim 2:0 (2:0)-Erfolg nach 90 Minuten dann auch gerecht. Bereits in der ersten Halbzeit hatten BVB-Toptalent Jonas Arweiler und der nun 15-fache Torschütze Hamadi Al Ghaddioui den Dreier dingfest gemacht.

Für das große Lob von BVB-Coach Daniel Farke – „so viel Ballbesitz wie der BSC in der zweiten Halbzeit hatte hier noch keine Mannschaft“ – konnten sich die Gäste nach 90 Minuten nichts kaufen. Dennoch hatte Zillken seinen Spielern am Ende nichts vorzuwerfen. „Auch wenn der Dortmunder Sieg am Ende in Ordnung geht, können wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Wir haben nach dem Seitenwechsel auf schwerem Boden Spiel und Gegner bestimmt, uns aber leider nicht belohnt.“

Foto: Boris Hempel

Als Trostpflaster taugte zudem das Ergebnis aus Gelsenkirchen, wo die Schalker Zweitvertretung – nächster Gegner des BSC am kommenden Sonntag (14 Uhr) im Sportpark Nord – gegen den SC Wiedenbrück mit 1:2 verlor. Damit verfügt der Aufsteiger nun auf die kleinen Knappen und Platz 15 über ein beruhigendes Punktepolster von zwölf Zählern.

Vor der Partie beim frisch gebackenen Tabellenzweiten war Zillken gezwungen, die Erfolgself der letzten Wochen zu ändern. Für BSC-Kapitän Ricardo Retterath, der mit einer Achillessehnenreizung nicht zum Kader gehörte, durfte Winterneuzugang Günter Mabanza zum ersten Mal von Beginn an ran. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte der BSC-Trainer. „Retterath steigt in der kommenden Woche wieder ins Training ein.“ Mabanza reihte sich in der BSC-Viererkette auf die linke Seite ein.

In der 14. Spielminute trottete der Ex-Siegener mit gesenktem Haupt gemeinsam mit seinen konsternierten Kollegen bereits Richtung Mittelkreis. Kurz zuvor hatte Atakan Karazor von der halblinken Position auf Jonas Arweiler geflankt. Der Rotschopf bedankte sich für die präzise Vorarbeit mit seinem 4. Saisontor aus zum 1:0. Ein Treffer, gegen das BSC-Schlussmann Martin Michel keine Chance besaß. „In dieser Situation müssen wir besser verteidigen. Arweiler hatte zu viel Platz“, meinte Zillken.

Nur zwei Minuten später verzeichneten die Gäste ihre erste Torgelegenheit. Aber der Freistoß von Dario Schumacher strich knapp am Dortmunder Gehäuse vorbei. In der 17. Minute parierte BVB-Schlussmann Hendrik Bonmann gegen Lucas Musculus. Während Bonns bester Torschütze seinen 19. Saisontreffer nur knapp verpasste, durfte auf der anderen Seite Hamadi Al Ghaddioui in der 24. Minute über sein 15. Tor in dieser Spielzeit jubeln. Ob die BSC-Viererkette den Marokkaner ins Abseits stellen wollte, ließ sich nicht zweifelsfrei klären. Der zuständige Linienrichter ließ sein Arbeitsgerät jedenfalls unten.

Der völlig frei vor Michel auftauchende Al Ghaddioui ließ sich diese Chance mit einem platzierten Schuss ins lange Eck nicht entgehen. Weiteres Ungemach blieb den Gästen bis zum Pausenpfiff erspart. Zu verdanken hatte der BSC diesen Umstand Martin Michel, der gegen Massih Wassey (30,) und Al Ghaddioui (44.) jeweils prächtig parierte. In Halbzeit zwei verwalteten die Hausherrn die Führung weitestgehend. Der BSC, der nach der Auswechslung von Adis Omerbasic mit einer Dreierkette agierte, bestimmte das Geschehen, tauchte aber nur noch zweimal gefährlich vor dem Tor von Bonmann auf.

In der 68. Minute rettete der BVB-Keeper zum zweiten Mal gegen Musculus. Vier Minuten später zielte Connor Krempicki nach Foul am BSC-Torjäger per Freistoß nur um Zentimeter am Dortmunder Gehäuse vorbei. Das Fazit von Zillken fiel dennoch positiv aus: „Auch wenn es zu keinem Treffer gereicht hat, hat meine Mannschaft wieder einmal alles gegeben und eine gute Mentalität gezeigt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Blauen.“

Borussia Dortmund 2: Bonmann, Zimmermann, Camoglu, Schumacher, Mainka, Wassey (89. Sauerland), Karazor, Hober (87. Bockhorn), Eberwein, Arweiler (65. Fritz), Al Ghaddioui.

Bonner SC: Michel, Dündar, Dick, Lünenbach, Omerbasic (46. Weber), Mabanza, Schumacher, Krempicki, Somuah (63. Kaiser), Lunga (84. Sasso-Sant), Musculus.

Tore: 1:0 Arweiler (13.), 2:0 Al Ghaddioui (23.). Zuschauer: 542. Schiedsrichter: Florian Visse (SC Hörstel).