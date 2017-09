Bonn. Torfrei ist am Samstag die Fußballregionalliga-Partie zwischen dem Bonner SC und dem FC Wegberg-Beeck geblieben. Immerhin verbesserte sich der BSC mit dem torlosen Remis und nunmehr zehn Zählern auf der Habenseite auf den vierten Tabellenplatz.

Von Thomas Heinen, 02.09.2017

Die gute Nachricht: Der Fußballregionalligist Bonner SC bleibt auch nach sechs Spielen ohne Niederlage. Allerdings lieferte die Elf von Cheftrainer Daniel Zillken mit dem 0:0 beim mit Mann und Maus verteidigenden Aufsteiger FC Wegberg-Beeck diesmal nur fußballerische Magerkost ab. Während der 90 Minuten gelang es weder dem Hausherrn noch den Gästen in einer niveauarmen Partie eine hundertprozentige Torchance herauszuspielen.

„Zunächst möchte ich mich für die vielen Genesungswünsche bedanken“, meinte Zillken. Die 90 Minuten analysierte der BSC-Cheftrainer nüchtern. „Mit Sicherheit haben heute nicht alle ihr Potential abgerufen. Aber es ist eben nicht einfach, wenn sich der Gegner so defensiv verhält."

Nachdem Zillken am Dienstag aufgrund einer heftigen Erkältung das 1:1 seiner Mannschaft bei der U 21 des 1. FC Köln verpasst hatte und von allen Beteiligten laut eigener Aussage schmerzlich vermisst wurde, saß der 50-Jährige im Wegberger Stadion wieder auf der Bank. Wie üblich hatte sich der BSC-Coach beim Frühstück abschließend Gedanken über die Aufstellung gemacht.

Adis Omerbasic sollte wieder für Sebastian Hirsch auf der rechten Seite verteidigen und Lars Lokotsch für den in Köln glücklosen David Bord stürmen. Auch Daniel Somuah freute sich nach längerer Abstinenz wieder über einen Startelfeinsatz. Allerdings sollte das Aufwärmprogramm dem BSC-Coach einen dicken Strich durch die Rechnung machen.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff signalisierte Omerbasic eine Verletzung. Für ihn kehrte Hirsch in die erste Elf zurück. Friedel Henßen beorderte gegenüber dem 2:1-Sieg in Köln Norman Post für den verletzten Marius Müller in die Startformation. Sascha Tobor, den der Aufsteiger am Donnerstag kurz vor Transferschluss vom KFC Uerdingen losgeeist hatte, gehörte noch nicht zum Kader.

Schon während der ersten 45 Minuten tat sich in beiden Strafräumen herzlich wenig. Eine zähe Angelegenheit bahnte sich an. Zwar verzeichneten die Gäste erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, sorgten vor dem Tor von FC-Schlussmann Stefan Zabl allerdings kaum für Unruhe. Die Hausherrn schlossen immerhin zweimal ab. In der 12. Minute zielte Thomas Lambertz für den Aufsteiger allerdings weit vorbei.

Sieben Minuten vor dem Pausenpfiff war BSC-Schlussmann Alexander Monath den entscheidenden Moment vor FC-Stürmer Sahin Dagistan am Ball. Der Pass kam von Shpend Hasani, dem bis dahin auffälligsten Akteur im Wegberger Waldstadion. Auch nach dem Wechsel stellten die 536 Zuschauer, was die Offensivqualitäten angeht, kaum Besserung fest. Zillken, dessen Laune sich von Spielminute zu Spielminute verschlechterte, reagierte und brachte in der 66. Minute für Somuah Angreifer Marco Ban.

In der 72. Minute kam David Bors für Lars Lokotsch, der ganz vorne im Sturmzentrum auf verlorenem Posten stand. Aber auch Bors erging es kaum besser als seinem Sturmkollegen. Viel zu viele Pässe der Gäste in die Spitze fanden keine Abnehmer. „Zu hektisch, zu unpräzise“, schimpfte Zillken. So dass unterm Strich das 0:0 stand. Ein torloses Unentschieden der faden Art.

FC Wegberg-Beeck: Zabel, Post, Hasani (79. Zayton), Passage, Lambertz, Küppers, Wilms, Szymczewski, Fäuster, Holtby, Dagistan (87. Czichi).

Bonner SC: Monath, Hirsch (66. Stoffels), Spinrath, Perrey, Dündar, Fillinger, Schumacher, Jesic, Somuah (66. Ban), Kaiser, Lokotsch (72. Bors).

Tore: Fehlanzeige. Zuschauer: 536. Schiedsrichter: Julian Engelmann (Iserlohn).