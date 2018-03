Bonn. Der abstiegsgefährdete Bonner SC hat auch am Samstag nicht überzeugen können: In der Partie gegen den SC Verl kamen die Bonner nur auf ein 1:1.

Von Thomas Heinen, 24.03.2018

Der Bonner SC kommt im Abstiegskampf der Fußballregionalliga West nicht vom Fleck. Nachdem sich die Elf von Cheftrainer Daniel Zillken am Dienstagabend beim 0:0 gegen die U 23 des 1. FC Köln trotz guter Vorstellung nicht belohnt hatte, reichte es gegen den SC Verl vor 444 Zuschauern im Sportpark Nord nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

BSC-Kapitän Dario Schumacher hatte in der 30. Minute mit einem direkten Freistoß getroffen. Nachdem BSC-Schlussmann Alexander Monath in der 71. Minute den Strafstoß von Viktor Maier parieren konnte, erzielte Cinar Sansar in der 84. Minute das 1:1 für Verl. Da zeitgleich der 1. FC Köln gegen den SV Rödinghausen mit 4:1 gewann, vergrößerte sich der Rückstand des BSC auf Tabellenplatz 14 auf vier Zähler. Zudem schloss der FC Wegberg-Beeck nach dem 1:0 gegen Westfalia Rhynern nach Punkten zum BSC auf.

Bonner SC - SC Verl







Foto: Boris Hempel

Nur 0:0. Aber die U 23 des 1. FC Köln fast nach Belieben beherrscht – Zillken wollte die fast schon verschworene Gemeinschaft der Abstiegskämpfer vom Dienstag nicht auseinanderreißen und beorderte folglich gegen Verl die gleiche Startelf auf den gut zu bespielenden Rasen. Mit den ersten 45 Minuten gegen den FC hatte die erste Hälfte gegen die Ostwestfalen zunächst aber herzlich wenig zu tun. Hatte der BSC am Dienstagabend Chancen fast im Minutentakt, bekam das unentwegte Bonner Stammpublikum bis zur 30. Minute lediglich zwei halbe Torchancen zu sehen.

In der 7. Minute zielte Marcel Kaiser weit drüber. Dass der schnelle Mittelfeldspieler nicht unbedingt vor Torgefahr sprüht, demonstrierte Kaiser dann in der 23. Minute, als er frei stehend mit einem Flachschuss an SC-Schlussmann Robin Brüseke scheiterte. Nur gut, dass zum Kader des BSC ein überdurchschnittlich guter Freistoßschütze gehört. Der Verler Abwehrmauer war der Respekt regerecht anzumerken, als Dario Schumacher in der 30. Minute aus rund 20 Metern Maß nahm. Aber weder die sechs Spieler in Weiß noch Brüseke konnten die Flugbahn des Balles beeinflussen, der zum 1:0 im rechten Torwinkel einschlug.

Nur 60 Sekunden später musste sich BSC-Torhüter Alexander Monath mächtig strecken, nachdem Bastian Müller es dem BSC-Kapitän aus gut und gerne 30 Metern nachmachen wollte. Das 1:0 verfehlte bei den Hausherrn seine Wirkung als Mutmacher nicht. Die Gelegenheiten Lokotsch, dessen Querpassversuch auf den mitgelaufenen Kaiser von Müller gefährlich in Richtung des eigenen Tores abgefälscht wurde (37.) und der Schuss von Adis Omerbasic, den ein Verler von, oder sogar Zentimeter hinter der Torlinie wegschlug (44.), hatten durchaus das Zeug zum 2:0. Ein Ziel, dass die Gastgeber auch nach dem Seitenwechsel zunächst mit Nachdruck verfolgten.

Nachdem Kaisers Schussversuch abgefälscht worden war (50.), kam Lokotsch nach einer Spinrath-Flanke nur den Bruchteil seiner Sekunde zu spät (52.). Aber auch die Gäste wagten sich mehr und mehr aus der Defensive. Für den nächsten Aufreger sorgte dann aber der Unparteiische. In der 60. fiel der eingewechselte Jannik Stoffels im Verler Strafraum. Die Meinung, dass der Verler Abwehrspieler in dieser Szene den Ball spielte, hatte Cem Sayilgan exklusiv.

Ebenso eindeutig interpretierte Sayilgan das Einsteigen von Daniel Somuah gegen Cinar Sansar auf der anderen Seite. Aber Monath ahnte die Ecke und lenkte den Elfmeter des eingewechselten Viktor Maier um den linken Pfosten. In der 84. Minute folgte schließlich doch noch die eiskalte Dusche für die Hausherrn, als Sansar fast ungestört aus dem rechten Halbfeld zum 1:1 traf.

Bonner SC: Monath, Engelman, Weber, Perrey, Spinrath, Schumacher, Fillinger, Omerbasic (46. Stoffels), Somuah, Kaiser (89. Bors), Lokotsch (77. Sobiech).

SC Verl: Brüseke, Mikic, Liehr, Hecker (58. Kurzen), Schaal, Stöckner, Schmidt, Marzullo (58. Maier), Sansar, Muhovic (68. Choroba), Müller.

Tore: 1:0 Schumacher (30.), 1:1 Sansar (84.). Zuschauer: 444. Schiedsrichter: Cem Sayilgan (Gummersbach)