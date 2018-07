Derby als Testspiel

Der Bonner SC startet am Samstag, 28. Juli, mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II in die Regionalliga-Saison 2018/19. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan folgt eine Woche später (4. August) das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln U23. Am dritten Spieltag (11. August) kommt es gleich zum zweiten Kölner Derby: Gast im Sportpark Nord ist Regionalliga-Titelkandidat Viktoria Köln. Anschließend reist der BSC zum Aufsteiger TV Herkenrath (18. August), am 25. August steht das Heimspiel gegen den einstigen Bundesligisten Wattenscheid 09 auf dem Programm.