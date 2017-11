2:0 im Mittelrheinpokal

Bonn. Der Bonner SC hat am Mittwochabend in der ersten Runde des Mittelrheinpokals mit 2:0 beim FC Viktoria Arnoldsweiler gewonnen. Das Achtelfinale steigt am 28. November.

Von Joe Körbs, 08.11.2017

David Bors (24.) und Dario Schumacher (52. Handelfmeter) trafen für den Titelverteidiger gegen den Mittelrheinligisten. Im Achtelfinale wartet am 28. November mit dem TSC Euskirchen der nächste Fünftligist auf die Rheinlöwen.

Aus dem Kreis Bonn/Rhein-Sieg überstanden zudem der 1. FC Spich und FV Endenich (treffen am 25.11. aufeinander), sowie der SV Bergheim (28.11. gegen Alemannia Aachen) die erste Runde.

Wie bereits im Viertelfinale der Vorsaison, war der Gegner aus dem Kreis Düren auch diesmal keine hohe Hürde für die Bonner. BSC-Cheftrainer Daniel Zillken rotierte lediglich auf drei Positionen und brachte Marco Ban, David Bors und Jannik Stoffels für Aleksandar Pranjes, Marcel Kaiser und Sebastian Hirsch. In der ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Bors den Bonner Führungstreffer auf dem nassen Kunstrasenplatz.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie noch einseitiger und die Chancen der Gäste häuften sich. Mit dem 2:0 durch Schumachers verwandelten Handelfmeter war die Partie dann frühzeitig entschieden. „Wir waren zwei Tore besser und sind weiter“, fasste Zillken das Spielgeschehen kurz und knapp zusammen und bereitet seine Mannschaft ab heute auf das nächste Spiel vor. Denn in der Liga empfangen die Blau-Roten am Sonntag (18 Uhr, Sportpark Nord) zum Flutlichtspiel die U23 von Borussia Dortmund.

BSC: Monath, Omerbasic, Weber, Spinrath, Bors (88. Dündar), Lokotsch, Jesic, Fillinger, Stoffels, Schumacher, Ban (75. Sobiech).