Bonn. Auch im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison blieb der Bonner SC unbesiegt. Vor 200 Zuschauern gewann der Fußball-Regionalligist am Samstagnachmittag im Bonner Sportpark Nord gegen die TuS Koblenz mit 4:0 (1:0).

Von Joe Körbs, 14.07.2018

Mario Weber (27.), Nils Rütten (54.), David Bors (65.) und Adis Omerbasic (76.) trafen für die Rheinlöwen zum verdienten Sieg. Bereits vor zwei Jahren trafen die beiden damaligen Regionalliga-Aufsteiger in einem Testspiel aufeinander, was der BSC mit 1:2 verlor. Während die Rheinlöwen in zwei Wochen in ihre dritte Viertliga-Saison starten, stieg die TuS in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab.

Da beide Südwest-Vertreter in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga scheiterten, reichte der 15. Tabellenplatz nicht, um den erneuten Gang in die Oberliga zu verhindern. Testspiele sind zum Testen vorgesehen. Daher war BSC-Cheftrainer Daniel Zillken, nach den Partien gegen Uerdingen (2:2) und 1. FC Köln (1:0), auch diesmal „in der Summe zufrieden“, zumal am Freitag noch doppelt trainiert wurde. So kamen die Gastspieler Shpetim Sulejmani (23) und Frank Ananou (19) zum Einsatz gegen den Oberligisten.

Der bullige Stürmer aus der Schweiz mit kosovarischen Wurzeln konnte sich jedoch ebenso wenig in Szene setzen, wie der in Bonn geborene Verteidiger aus der U19 von Fortuna Düsseldorf. Auf beiden Seiten mangelte es zunächst an der Abstimmung, so dass Chancen eher Mangelware blieben. Die von Schiedsrichter Philipp Hüwe verordnete Trinkpause diente offenbar als Wachmacher in dem zuvor gezeigten Sommerkick.

Test Bonner SC gegen Koblenz











Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Um den Ball ins Netz unterzubringen musste dennoch ein Standard her. Nach Freistoß von Dennis Brock aus dem linken Halbfeld köpfte Bonns Kapitän Weber freistehend zur 1:0-Führung. Vor der Pause konnte sich dann BSC-Schlussmann Andy Hubert gleich mehrfach auszeichnen und den Ausgleich verhindern.



Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte Nils Rütten eine weitere Standardsituation zum zweiten Bonner Treffer. Diesmal zirkelte Jannik Stoffels eine Ecke auf den Kopf des Neuzugangs. Auch nach der Wechselorgie in der 60. Minute blieben die Rheinlöwen im Spielfluss und erhöhten nur kurze Zeit später auf 3:0. „Ich wollte was sehen von den Jungs“, forderte Zillken seine Mannschaft auf, nicht nachzulassen. Der, kurz zuvor, eingewechselte Bors setzte den Ball aus rund 20 Metern platziert ins rechte Koblenzer Toreck.

In der Schlussviertelstunde durften sich auch noch die A-Jugendlichen Jens Fikisi (Tor) und Nic Avellino (Abwehr) präsentieren, ehe Omerbasic zum 4:0-Endstand traf. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) absolviert der BSC ein weiteres Testspiel beim Mittelrheinligisten Siegburger SV. Für die letzte Testpartie (21./22. Juli) vor dem Saisonstart sucht Zillken noch einen Gegner.



BSC: Hubert (60. Fikisi), Weber (72. Avelino), Rütten, Mwarome (60. Fillinger), Sulejmani, Fontana (60. Wipperfürth), Stoffels, Brock (60. Bors), Ünal, Hirsch (60. Omerbasic), Ananou.

Tore: 1:0 Weber (27.), 2:0 Rütten (54.), 3:0 Bors (65.), 4:0 Omerbasic (76.).

Zuschauer: 200