BONN. Durch den Sieg der U 23 des 1. FC Köln ist der Bonner SC in der Regionalliga West auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Dementsprechend groß ist der Druck auf die Bonner am Freitagabend in Mönchengladbach.

Von Thomas Heinen, 15.03.2018

Schwere Zeiten für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC: Die 1:2-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den Tabellenletzten Westfalia Rhynern war schon schlimm genug. Und nun mussten Betreuer und Spieler untätig mit ansehen, wie die U 23 des 1. FC Köln mit dem 3:1-Erfolg im Nachholspiel beim Nachwuchs von Borussia Dortmund am Dienstag in der Tabelle am BSC vorbeizog. Damit rutschte die Elf von Cheftrainer Daniel Zillken auf Platz 15, der am Ende der Spielzeit den Absturz in die Mittelrheinliga bedeuten würde.

Zwei Punkte fehlen aktuell zum rettenden Ufer. Am Freitagabend könnte der BSC mit einem Dreier bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach den Spieß wieder umdrehen und am FC vorbeiziehen, der dann am kommenden Dienstagabend (19.30 Uhr) selbst im Sportpark Nord vorstellig wird. "Es wird brutal schwer", hatte Zillken bereits unmittelbar nach der Niederlage gegen Rhynern gemutmaßt. "Aber wenn man sechs Punkte gegen das Schlusslicht liegen lässt, darf man sich nicht wundern."

Als erste Konsequenz strich Zillken den freien Sonntag. "Nicht um die Jungs zu ärgern, sondern damit wir uns schnellstmöglich auf Gladbach fokussieren", wie der BSC-Trainer beteuerte. "Denn Trübsal zu blasen, bringt uns nicht weiter." Alle Akteure waren sich einig, dass die Vorstellung in Halbzeit eins gegen Rhynern auch den eigenen Ansprüchen nicht genügt. "Wir wissen um den Ernst der Lage und wollen alles tun, um die Klasse zu halten", versicherte stellvertretend Daniel Somuah, der am Samstag mit einem Traumtor den 1:2-Anschluss hergestellt hatte.

Auch Mönchengladbach abgerutscht

Unmittelbar nach der Partie hielt Zillken eine nach eigenem Bekunden "längere Brandrede". Allenfalls fünf Spieler hätten das im Abstiegskampf nötige Level erreicht. "Das ist einfach zu wenig, um ein Spiel in der Regionalliga gewinnen zu können", sagte der BSC-Trainer. Wer nun an das Hinspiel gegen die Fohlen-Elf denkt, dem kann angst und bange werden. 0:4 unterlag der BSC damals. "Eine Vorführung", wie Zillken rückblickend findet. Seitdem hat sich einiges getan. Denn auch die Mannschaft von Trainer Arie van Lent rutschte in die Niederungen der Tabelle ab, ist aktuell mit 28 Zählern auf Platz zehn zu finden.

Hoffnung macht zudem, dass sich der BSC gegen vermeintlich stärkere Teams vor allem auf des Gegners Platz leichter tut. Das 1:0 in Essen oder der 2:1-Erfolg in der vergangenen Saison im Rheydter Grenzlandstadion gegen Mönchengladbachs U 23 sprechen jedenfalls dafür. "Es ist immer schwerer, das Spiel zu machen", meint Zillken. "Verteidigen kann schließlich jeder." Um am Freitag nicht mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen, will der BSC-Trainer die Partie dennoch aktiv gestalten.

"Wir müssen versuchen, uns Torchancen zu erspielen", forderte er. Hinsichtlich des Personals will der 50-Jährige in sich gehen. Eine Option ist auf jeden Fall wieder Kris Fillinger, der gegen Rhynern seine fünfte Gelbe Karte absaß. Bis dahin hatte der Sechser immer in der Startelf gestanden und gehört unbestritten zu den Leistungsträgern der Mannschaft.