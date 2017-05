Verletzung im Mittelrheinpokal

Bonn. Die schwere Verletzung von Viktoria-Verteidiger Sascha Eichmeier und sein verspäteter Abtransport überschatteten den Bonner Pokal-Erfolg über Viktoria Köln und sorgten für Kritik. Nun folgt die Reaktion aus Bonn.

04.05.2017

Nach dem 2:0-Erfolg über Viktoria Köln und dem damit verbundenen Einzug ins Pokal-Finale im heimischen Sportpark Nord herrscht beim Bonner SC allgemeine Zufriedenheit. Zumindest in großen Teilen. Für ein wenig Unmut sorgte Kritik von Seiten des Halbfinal-Gegners. "Dass ein Spieler zehn Minuten auf dem Rasenplatz bei strömenden Regen liegt und keine Trage im Stadion ist, das finde ich erbärmlich", schimpfte Kölns Trainer Marco Antwerpen bereits unmittelbar nach dem Spiel. "Wenn man dafür nicht sorgen kann, dann sollte man mit Regionalliga-Fußball aufhören." Sascha Eichmeier war im Spiel ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen. Der Kölner Verteidiger erlitt eine Achillessehnenruptur und wird monatelang ausfallen. Tatsächlich lag der Spieler einige Minuten am Boden, bevor die Sanitäter ihn vom Platz trugen. Allerdings war unter anderem ein Arzt des BSC zur Erstversorgung zur Stelle.

Die BSC-Verantwortlichen nehmen die Kritik aus Köln sehr ernst. Aber: "Zunächst steht da eine operative Frage: Wer darf den Spieler vom Platz tragen?", so BSC-Präsident Dirk Mazurkiewicz. "Das ist die Aufgabe der Sanitäter. Natürlich müssen wir uns aber fragen, warum die Sanitäter nicht vor Ort waren und wieso der Abtransport nicht ordnungsgemäß verlief." Den schwarzen Peter wolle man laut des Präsidenten aber nicht einfach nur weitergeben. "Wir werden diesen Missstand natürlich aufnehmen und garantieren, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir sind vor dem Spiel davon ausgegangen, dass die Sanitäter ordnungsgemäß vorbereitet waren."

Die Mannschaft bereitet sich unterdessen bereits auf ein weiteres großes Saisonziel vor. "Unser gesamter Fokus gilt ab jetzt dem Pokalfinale", sagt Zillken. "Ab sofort beschäftigen wir uns mit der Fortuna aus Köln." Das Finale findet am 25. Mai im Sportpark Nord gegen den Drittligisten Fortuna Köln statt. Dort geht es dann auch um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Der würde dem Verein rund 140.000 Euro in die Kasse spülen.