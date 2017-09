0:4 gegen Mönchengladbach

Bonn. Die bislang noch unbefleckte Weste des Bonner SC ist nicht mehr weiß. Die diesmal überforderte Mannschaft von Cheftrainer Daniel Zillken verlor am Mittwoch gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach mit 0:4 (0:1).

Von Thomas Heinen, 20.09.2017

Fußballregionalligist Bonner SC hat am Mittwochabend die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gab es ein 0:4 (0:1). Mike Feigenspann in der 27. Minute, Nils Rütten nach einem Fehler von BSC-Schlussmann Alexander Monath (50.), Aaron Herzog (66.) und Michel Lieder (68.) trafen für die Elf von Trainer Arie van Lent. Vor der Partie hatte BSC-Innenverteidiger Nico Perrey aus den Händen des Bonner Ex-Nationalspielers Hannes Bongartz die Medaille als Torschütze des Monats August der ARD Sportschau erhalten.

Die Fohlen revanchierten sich mit diesem klaren und verdienten Sieg für die Heimniederlage in der vergangenen Saison. Damals hatte der BSC dem damals ungeschlagenen Tabellenführer mit dem 2:1 die erste Saisonniederlage zugefügt.

Bonner SC - Borussia Mönchengladbach U23 Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel Der Bonner SC musste gegen Mönchengladbach die erste Saisonniederlage einstecken.

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Während die Gäste nach dem 1:1 gegen die U 21 des 1. FC Köln gerade drei Tage verschnaufen konnten, hatten die Gastgeber aufgrund der Spielabsage gegen Rhynern satte zwölf Tage Zeit, sich auf die Partie gegen die Mönchengladbacher Zweitvertretung vorzubereiten. Gegenüber dem 1:1 gegen Wattenscheid beließ es Zillken bei einer Änderung. Für den am Mittwoch letztmalig gesperrten Lars Lokotsch stürmte David Bors.

Zug zum Tor sahen die 650 Zuschauer im Sportpark Nord von ihrer Mannschaft eher selten. Da war die Übergabe der Medaille an Nico Perrey durch Ex-Nationalspieler und Ex-BSC-Akteur Hannes Bongartz vor laufenden WDR-Kameras aus Bonner Sicht fast schon der einzige Höhepunkt. Die Gladbacher hatten ihren ersten von mehreren lichten Momenten dagegen in der 27. Minute im Bonner Strafraum. Mike Feigenspann setzte sich mit einem unwiderstehlichen Solo durch und schob zum 1:0 ins lange Eck ein. BSC-Schlussmann Alexander Monath , der noch eine Minute zuvor den Schuss von Mirza Mustafic parieren konnte, blieb diesmal keine Abwehrchance.

Auf der anderen Seite sorgte lediglich Dario Schumacher für Torgefahr. In der 30. Minute strich der Schuss des BSC-Kapitäns nur um Zentimeter am langen Eck des Gladbacher Gehäuses vorbei. Mehr Betrieb machten der quirlige Ba-Muka Simkala und erneut Feigenspann, der in der 42. Minute an Monath scheiterte. Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Hausherrn schwer. Pässe in die Schnittstelle zwischen Mittelfeld und Angriff blieben meist an einem Glabacher hängen.

Als dann auch noch BSC-Schlussmann Alex Monath schwächelte, war das Schicksal des BSC an diesem 9. Spieltag besiegelt. Nils Rütten musste zum 2:0 für die Gäste nur noch den Kopf hinhalten, nachdem Monath eine Freistoßflanke von Aaron Herzog unterlaufen hatte (50.). Nur drei Minuten später scheiterte Bors per Kopf an Borussias Keeper Tim Hiemer. In der 60. Minute verpasste der eingewechselte Sebastian Hirsch nach Flanke von Marcel Kaiser das 1:2.

Der Anschlusstreffer hätte dem BSC sicher gut getan. So aber mühten sich die Hausherrn, die diesmal spielerisch als auch läuferisch ungewohnt uninspiriert wirkten, vergeblich. Schon vor dem 3:0, das Aaron Herzog mit einem Flachschuss aus rund 20 Metern erzielt hatte (66.) war die Partie entschieden. Das 4:0 durch Michel Lieder (68.) nach Flanke von Feigenspann sah fast schon nach Training aus. "Das war in jeder Hinsicht zu wenig", meinte Dario Schumacher. "Aber vielleicht haben wir diese Niederlage gebraucht. In Verl werden wir es besser machen."

Bonner SC: Monath, Omerbasic, Spinrath, Perrey, Dündar, Fillinger (59. Hirsch), Schumacher (71. Stoffels), Jesic (77. Sobiech), Maouel, Kaiser, Bors.

Borussia Mönchengladbach U 23: Hiemer, Benger, Lieder, Herzog, Mustafic (59. Ferlings), Stang (81. Strietzel), Hoffmanns, Kraus (73. Richter), Rütten, Simkala, Feigenspann.

Tore: 0:1 Feigenspann (27.), 0:2 Rütten (50.), 0:3 Herzog (66.), 0:4 Lieder (68.). Zuschauer: 650. Schiedsrichter: Andreas Steffens (Mechernich).