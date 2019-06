Neuzugänge beim BSC

Bonn. Der Bonner SC hat zwei weitere Spieler für den Regionalligakader verpflichtet: David Winke und Fabio Menzel rücken aus der U19-Mannschaft ins Team.

Von Thomas Heinen, 25.06.2019

Nach den spektakulären Rückholaktionen mit Dario Schumacher und Adis Omerbasic berief der Fußball-Regionalligist Bonner SC nun zwei Akteure aus der eigenen U19 in den Regionalligakader.

David Winke und Fabio Menzel haben nun unter Cheftrainer Thorsten Nehrbauer die Chance, sich in der ersten Mannschaft weiterzuentwickeln und Regionalligaluft zu schnuppern. Die Offensivspieler Alperen Sürül und Tariq Arma aus der U19 des BSC will Nehrbauer in den nächsten Wochen genauer unter die Lupe nehmen.