BONN. Zuletzt spielte der BSC in der Fußball-Regionalliga West gut, aber glücklos. Gegen Verl soll nun auch das Ergebnis stimmen.

Von Thomas Heinen, 22.03.2018

Neues Heimspiel, neue Chance für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC, die Abstiegsplätze wieder zu verlassen. Nach der durchweg überzeugenden Vorstellung am Dienstagabend gegen die deutlich unterlegene U23 des 1. FC Köln, an deren Ende mit dem 0:0 allerdings ein äußerst unbefriedigendes Ergebnis stand, wird am Samstag (14 Uhr) nun der SC Verl im Sportpark Nord vorstellig.

Auch wenn trotz bester Torgelegenheiten der Ball nicht ins Kölner Gehäuse wollte und der eine Heimpunkt unter tabellarischen Gesichtspunkten eigentlich zu wenig war, dürfte die Leistung dem angeknacksten Selbstbewusstsein der BSC-Akteure mit Sicherheit nicht geschadet haben – im Gegenteil. „Wir sind auf einem guten Weg“, meinte stellvertretend Kris Fillinger, der auf seiner gewohnten Sechserposition überragend spielte, ein enormes Laufpensum abspulte und dabei kaum einen Zweikampf gegen biedere Kölner verlor. Aber auch alle anderen Spieler des Tabellen-15. sind gewillt, die Herausforderung Abstiegskampf anzunehmen. Ein gutes Beispiel ist Neuzugang Dennis Engelman, der sich als Rechtsverteidiger nach guten Leistungen in den letzten beiden Partien bereits als Stammkraft etabliert hat.

Kölns Trainer André Pawlak fasste sich in der Pressekonferenz nach dem 0:0 am Dienstag sehr kurz. „Über das Unentschieden bin ich aufgrund des Spielverlaufs sehr glücklich. Dem BSC wünsche ich im Abstiegskampf alles Gute.“ Bemerkenswerte Worte eines direkten Konkurrenten. Der FC hat eine Partie mehr als der BSC absolviert und nennt zwei Punkte mehr im Vergleich zum BSC sein eigen.

Ähnlich starker Gegner wie M'gladbach und Köln

Ein weiteres Anzeichen, es gegen die Remiskünstler aus Verl – der SC spielte bislang elfmal Unentschieden – mit dem Toreschießen und der Punkteausbeute wieder besser zu machen, lieferte der nach der Partie obligatorische Kreis aus Spielern und Betreuern. Führt sonst BSC-Cheftrainer Daniel Zillken das Wort, wendete sich diesmal Kapitän Dario Schumacher an seine Kameraden. „Er ist noch näher dran. Schumi hat die Jungs noch besser auf die nächste Aufgabe eingeschworen“, berichtet der BSC-Trainer. Und die dürfte nicht minder schwer werden als die Herausforderungen in Mönchengladbach und Köln, an deren Ende unverdientermaßen nur ein einziges Pünktchen für die Bonner stand.

Mit etwas mehr Dusel, der bekanntlich den Teams, die unten drin stehen, häufiger mal abgeht, waren durchaus sechs Punkte drin. „Aber es ist, wie es ist. Und wir müssen unbedingt da weitermachen, wo wir gegen Köln aufgehört haben“, meinte der BSC-Trainer, der die Mannschaft mit Eiskabine und dosiertem Training durch die bevorstehenden englischen Wochen führen will.

Schwerpunkt der Übungseinheiten waren im Übrigen Abschlüsse. Damit gegen die kantigen Verler das Runde endlich wieder den Weg ins Eckige findet. Vom Erfolg ist Zillken überzeugt. „Wenn wir erneut so viele Chancen wie gegen den FC kreieren und in der Defensive sicher stehen, werden sich die Jungs auch wieder belohnen.“