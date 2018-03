Auswärtsspiel abgesagt

Der Bonner SC spielt am Samstag gegen den TuS Koblenz.

Bochum. Nach dem Ausfall des Regionalligaspiels in Wattenscheid hat der Bonner SC kurzfristig ein Testspiel gegen den Südwest-Regionalligisten TuS Koblenz vereinbart.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.03.2018

Nachdem aufgrund der Witterungsverhältnisse das für Samstag angesetzte Auswärtsspiel des Bonner SC bei Wattenscheid 09 abgesagt werden musste, hat der Bonner SC auf Facebook einen Testspielgegner gesucht und gefunden. Am Samstag um 10 Uhr beginnt das Spiel gegen den Südwest-Regionalligisten TuS Koblenz auf dem Kunstrasenplatz in Hersel in der Erftstraße.

Ein Nachholtermin für das Spiel gegen Wattenscheid 09 steht noch nicht fest.