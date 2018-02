Auswärtssieg

Essen. Der Bonner SC hat mit 1:0 gegen den Favoriten Rot-Weiss Essen gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Daniel Somuah in der 71. Spielminute.

Von Thomas Heinen, 16.02.2018

Im Fußballjargon sprechen Experten im Falle des 1:0 (0:0)-Auswärtserfolgs des Bonner SC beim nicht mehr ganz turmhohen Favoriten Rot-Weiss Essen nüchtern von Bonuspunkten. Daniel Somuah erzielte in der 71. Minute vor 6111 Zuschauern das Tor des Abends. Drei Punkte, die in der Endabrechnung für den Tabelle-14. noch sehr wertvoll werden könnten.

Hinsichtlich der ersten Elf entschied sich BSC-Trainer Daniel Zillken wenig überraschend für die defensive Variante, bot mit Sebastian Hirsch, Mario Weber, Nico Perrey und Adis Omerbasic eine klassische Vierer-Abwehrreihe auf. Allerdings hatte sich für den 50-Jährigen die Hoffnung auf den Einsatz von Kris Fillinger zerschlagen. Für den in dieser Spielzeit zweifellos qualifiziertesten defensiven Mittelfeldakteur des BSC reichte es nach einer Achillessehnenreizung nur für die Bank. Fillingers Vertreter Yannik Stoffels hatte sich zu allem Überfluss am Freitagmorgen krank abgemeldet.

So fand sich schließlich Sebastian Spinrath neben BSC-Kapitän Dario Schumacher auf der Doppelsechs wieder. Der gelernte Verteidiger erlebte wie seine Kollegen in Blau zwar in der ersten Viertelstunde eine feldüberlegen Heimelf, die besseren Torchancen verzeichneten zunächst allerdings die Gäste. In der 13. Minute dürfte Marcel Kaiser in der Nachbesprechung der Partie vergeblich nach einer Ausrede gesucht haben. Denn nach einem katastrophalen Fehlpass von RWE-Angreifer Kai Pröger setzte Daniel Somuah Kollege Kaiser in Szene, der wiederum völlig frei vor RWE-Schlussmann zu hektisch weit übers Tor schoss.

Acht Minuten später hatte dann BSC-Spitze Lars Lokotsch das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß. Essen, die in den ersten 20 Minuten im BSC-Strafraum allenfalls für ein müdes Lächeln der Bonner Abwehrspieler gesorgt hatten, machte erst nach rund 30 Minuten in Sachen Torabschluss ernst. Reichlich Gelegenheit für Alex Monath, sich auszuzeichnen. Nacheinander schossen Marcel Platzek (29.), und zweimal Pröger (36., 39.) den BSC-Schlussmann warm, der bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt im Kurzarmshirt das BSC-Tor hütete. Dass 0:0 zur Pause stand den Gästen daher gut zu Gesicht. Nach dem Wechsel holten die Gastgeber Luft.

Der BSC bekam mehr Spielanteile. Gefährlich aus Gästesicht wurde es erst wieder in der 60. Minute, als Adis Omerbasic in höchster Not gegen Jan-Steffen Meier rettete. RWE-Coach Argirios Giannikis reagierte auf die Flaute im Angriff und wechselte mit David Jansen und Cedric Harebrock zwei Angreifer ein. Das Tor aber fiel auf der anderen Seite. Nach dem Bock von RWE-Innenverteidiger Timo Becker, der eine Omerbasic-Flanke durchrutschen ließ, hatte Daniel Somuah freie Bahn. Ein Chance, die sich der Mittelfeldakteur in seinem erst zweiten Punktspiel in dieser Saison zum 1:0 nicht entgehen ließ. Endgültig fest stand der Dreier, nachdem Hirsch in der 80. Minute gegen Meier auf der Linie klären konnte.

"Wir sind überglücklich, dass wir bei einem Topclub drei Punkte mitnehmen konnten", sagte BSC-Trainer Daniel Zillken. "Wir haben aufopferungsvoll gekämpft und konnten Nadelstiche setzen. So ist auch das Tor gefallen."

Rot-Weiss Essen: Heller, Meier, Malura, Brauer (68. Harenbrock), Platzek, Pröger, Lucas (68, Jansen) Zeiger, Cokkosan (85. Unzola), Baier, Becker.

Bonner SC: Monath, Spinrath, Weber, Perrey, Omerbasic, Schumacher, Hirsch, Mabanza (73. Pranjes), Kaiser (82. Sobiech), Somuah, Lokotsch (87. Dündar).

Tore: 0:1 Somuah (71.) Zuschauer:. Schiedsrichter: Jonas Seeland (Ennepetal).