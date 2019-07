Partie gegen Freialdenhoven

Bonn. Der Bonner SC hat am Sonntag das letzte Testspiel vor dem ersten Punktspiel gegen Lippstadt Anfang August gewonnen. Ein neuer Spieler zeigte sich als spielentscheidend.

Von Thomas Heinen, 21.07.2019

Erst die Arbeit, dann die Saisoneröffnung. Nach einer strammen 90-minütigen Training trafen Trainer und Spieler diesmal per pedes und nicht wie in den letzten Jahren mit vierrädriger Sponsorenhilfe auf dem Bonner Friedensplatz ein. Und wie es sich für ein Kickoff in eine neue Spielzeit gehört, bekamen die Fans genau das serviert, was sie vor dem ersten Punktspiel auch hören wollen.

BSC-Cheftrainer Thorsten Nehrbauer, der die Talkrunde vor den Fans eröffnete, gefällt der Begriff Überraschungsteam besonders gut. „Wir können viele Mannschaften ärgern, wenn wir die PS auf den Platz bringen.“ Weit aus dem Fenster lehnte sich Neuzugang Jasper Löffelsend, der wie auch die anderen Neuzugänge vor den Fans auf dem Friedensplatz die herzliche, fast schon familiäre Atmosphäre beim BSC lobte. „Wenn wir unsere volle Leistung bringen, gibt es für uns eigentlich keine Grenzen.“ Auch für den letztjährigen Kapitän Mario Weber ist das Team „stärker als im letzten Jahr“. Das glaubt auch Dirk Mazurkiewicz. „Diese Mannschaft muss sich sicherlich nicht verstecken“, sagt der Vorstandsvorsitzende des BSC. „Dafür gehen wir allerdings auch ein Stück weit mehr Risiko.“ Will heißen: Der BSC hat tiefer in die Tasche gegriffen. „Qualität hat ihren Preis“, meint Mazurkiewicz. Aber beim Viertligisten geht es nicht nur ums Geld. „Die Jungs sind gerne hier“, meint der BSC-Vorstandsvorsitzende. „Hinter Jan Holldack war sicherlich die halbe Liga her. Aber er wollte zu uns.“

Der Angesprochene bestätigt die Ansicht seines Chefs. „Der Trainer und die sportliche Leitung mit Thomas Schmitz und Stephan Engels haben mich überzeugt“, sagt Holldack, der vom Drittligisten KFC Uerdingen nach Bonn gewechselt war. „Hier fühle ich mich mehr wertgeschätzt“, meint auch Rückkehrer Dario Schumacher, der von den Fans mit langanhaltendem Applaus begrüßt wurde. Und auch Adis Omerbasic ist nach seinem „kleinen Ausflug in die 3. Liga wieder froh, in Bonn zu sein“. Omerbasic hatte bereits bei der SG Sonnenhof Großasbach unterschrieben, den Vertrag aber wieder aufgelöst. Neben der allerorten vermittelten Aufbruchstimmung bekamen die BSC-Anhänger auf dem Friedensplatz als Zugabe auch gleich einen weiteren neuen Stürmer präsentiert. Celal Kanli, zuletzt beim Regionalligaabsteiger TV Herkenrath unter Vertrag, stürmt ab sofort für den BSC. „Er hat uns in den letzten Wochen im Training überzeugt“, sagt Nehrbauer. Kanli gehört damit zum Kader der Spieler, die am Sonntag das letzte Testspiel vor dem ersten Punktspiel des BSC am 3. August in Lippstadt gegen den Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven mit 1:0 (1:0) gewannen. Der Neue, der die linke Seite 3-5-2-System von Nehrbauer beackerte, war auch gleich als Vorbereiter des einzigen Bonner Treffers beteiligt.

Testspiel Bonner SC gegen Freialdenhoven Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Kanlis scharfe Hereingabe von der linken Seite bugsierte Robin Schmidt in der 20. Minute über die Linie. Ansonsten biss sich der Regionalligist vor allem am überragenden Freialdenhovener Schlussmann die Zähne aus. Jan Holldack, Dario Schumacher, Bernard Mwarome und Kanli scheiterten jeweils. „Wir haben den Keeper heute zum besten Spieler auf dem Platz gemacht“, meinte Nehrbauer, der außer der Chancenverwertung mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden war. Mit Mario Weber, Babacar M´Bengue und Nico Perrey dürfte die Dreierkette des BSC feststehen. Auch Schumacher, Holldack, Mwarome und Schlussmann Robin Benz dürften zur Stammformation zählen. Weitere Vorbereitungsspiele sind nicht mehr vorgesehen. Im Gegenteil. „Ich werde den Jungs am kommenden Wochenende freigeben“, sagt der BSC-Trainer. Denn wenn die anderen 18 Teams der Regionalliga West erstmals um Punkte spielen, hat die Mannschaft von Thorsten Nehrbauer noch spielfrei.