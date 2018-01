Gegen Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven

Freialdenhoven. Im vorletzten Vorbereitungsspiel hat der Bonner SC am Samstag den Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven mit 2:0 (1:0) geschlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.01.2018

Lars Lokotsch brachte den BSC in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Nach einem Eckball von Dario Schumacher konnte Daniel Somuah in der 62. Minute das Leder im Nachsetzen im Tor von Tobias Werres einnetzen.

Nach dem Sieg konnten die BSC-Spieler vollkommen verdient zur eigenen Karnevals-Sportsitzung ins Brückenforum starten - und dort unter anderem mit den Teams vom SSF Bonn und den Künstlern Willi Herren, Kuhl und de Gäng und auch Colör feiern.