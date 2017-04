Regionalliga-Saison 2017/2018

Der Bonner SC wurde zur Regionalliga in der kommenden Saison zugelassen.

Bonn. Der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes hat die Zulassung für die Regionalliga West in der Saison 2017/2018 erteilt. Der BSC hat seine Lizenz ohne Bedingungen erhalten.

26.04.2017

„Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den wir beständig und solide weiter beschreiten wollen“, sagt BSC-Vorsitzender Professor Dirk Mazurkiewicz. „Ziel ist es, den BSC in der Regionalliga zu etablieren, wobei die neue Saison nicht weniger herausfordernd werden wird.“

Unter dem Vorsitz von Manfred Schnieders vergab der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) in seiner turnusgemäßen Sitzung die Zulassung für die Regionalliga West in der Saison 2017/2018 an 32 Vereine. 23 Vereine bekamen die Lizenz ohne Auflagen, neun Vereine müssen noch Auflagen oder Bedingungen erfüllen. (ga)