Auslosung im Deutschen Fußballmuseum

Bonn. Der Gegner des Bonner SC in der ersten Runde des DFB-Pokals steht fest. Der ehemalige Nationalspieler Sebastian Kehl bescherte den Rheinlöwen Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 als Gast im Sportpark Nord.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2017

Der Bonner SC empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals Hannover 96. Der ehemalige Nationalspieler Sebastian Kehl fungierte im Deutschen Fußballmuseum als Losfee und zog den Bundesliga-Aufsteiger als BSC-Gegner aus dem Topf. Damit haben sich die Wünsche der Verantwortlichen nicht ganz erfüllt. "Am liebsten wäre mir der FC Schalke 04. Aber über Borussia Dortmund oder den FC Bayern München würde ich mich auch nicht beschweren", sagte beispielsweise BSC-Präsident Dirk Mazurkiewicz vor der Ziehung. "Das gilt natürlich auch für den 1. FC Köln, den sich sicherlich viele Bonner wünschen."

Am Ende kam es anders, dennoch war die Stimmung in der Gaststätte "Op de Miel", wo etliche BSC-Anhänger die Auslosung gemeinsam verfolgten, positiv. Pressesprecher Michael Pieck: "Wir wollten einen Bundesligisten, den haben wir jetzt." Auch Manuel Schlack aus der zweiten Mannschaft der Bonner äußerte sich ähnlich: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Los. Hannover ist ein Traditionsverein, eine spielstarke Mannschaft. Es tut der Stadt Bonn gut, wenn so eine Mannschaft kommt."

Aufgrund der Pokal-Regelungen war von Anfang an sicher, dass es der Bonner SC mit einem Erst- oder Zweitligisten zu tun bekommen würde. Genauso wie das Heimrecht gegen den Profiverein. Die Spiele der 1. Hauptrunde werden vom 11. bis 14. August ausgetragen. Alle Spiele werden live von Sky übertragen werden. Die ARD wird über alle Spiele im Rahmen der Sportschau berichten sowie das Spiel am Montag live übertragen.

Der Regionalligist Bonner SC hatte sich durch einen 1:0-Erfolg über Fortuna Köln den Mittelrheinpokal und damit nach fast 40 Jahren die Qualifikation zur 1. Runde des DFB-Pokals gesichert.

Die Paarungen der ersten Runde

1860 München - FC Ingolstadt, VfB Germania Halberstadt - SC Freiburg, MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg, VfL Osnabrück - Hamburger SV, Bonner SC - Hannover 96, 1. FC Magdeburg - FC Augsburg, Chemnitzer FC - Bayern München, Hansa Rostock - Hertha BSC, Energie Cottbus - VfB Stuttgart, Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig, Rot-Weiß Erfurt - 1899 Hoffenheim, SC Paderborn - FC St. Pauli, Lüneburger SK - FSV Mainz 05, Leher TS - 1. FC Köln, Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach, Würzburger Kickers - Werder Bremen, 1. FC Schweinfurt 05 - SV Sandhausen, SV Morlautern - SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Saarbrücken - Union Berlin, FC Nöttingen - VfL Bochum, Jahn Regensburg - Darmstadt 98, Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf, Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg, SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim, TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt, TuS Koblenz - Dynamo Dresden, 1. FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund, Karlsruher SC - Bayer Leverkusen, SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig, BFC Dynamo - Schalke 04.

Die Termine

1. Hauptrunde: 11. bis 14. August 2017, 2. Hauptrunde: 24. und 25. Oktober 2017, Achtelfinale: 19. und 20. Dezember 2017, Viertelfinale: 6. und 7. Februar 2018, Halbfinale: 17. und 18. April 2018, Finale in Berlin: 19. Mai 2018