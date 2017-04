Fußballregionalliga

BONN. Mit einem 4:2 (3:2)-Sieg hat der Bonner SC die Sportfreunde Siegen vor heimischer Kulisse besiegt. Doppelt Grund zu feiern hatte dabei der Bonner Dario Schumacher, der an seinem Geburtstag eins der insgesamt vier Tore beisteuern konnte.

Von Thomas Heinen, 01.04.2017

Ganz ohne und mit ganz wenig Abstiegsängsten spielt es sich leichter. Beim 4:2 (3:2)-Sieg des Fußballregionalligisten Bonner SC gegen die Sportfreunde Siegen ließen beide Abwehrreihen vor 700 Zuschauern zumindest zeitweise die Zügel schleifen. Viel Platz für die Angreifer, die ihre Freiheiten vor allem in den ersten 45 Minuten weidlich zu nutzen wussten.

Zweimal Kelvin Lunga (2., 15.), Geburtstagskind Dario Schumacher (35.) und Lucas Musculus mit seinem 19. Saisontreffer (69.) reduzierten nach 90 unterhaltsamen Minuten die Abstiegssorgen des nunmehr mit 37 Punkten ausgestatteten Aufsteigers auf ein äußerst theoretisches Minimum. Für Siegen, die bekanntlich die Regionalliga freiwillig in Richtung Oberliga verlassen, trafen Niklas Zeller (3.) und Lukas Hombach (12.).

Bonner SC - Sportfreunde Siegen Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel Der BSC kann sich über den Sieg über die Sportfreunde Siegen freuen.



Foto: Boris Hempel

BSC-Trainer Daniel Zillken, der das Stilmittel Rotation nur in begründeten Ausnahmefällen anwendet, war diesmal gezwungen zu handeln. Für den angeschlagenen Rechtsverteidiger Adis Omerbasic warf der BSC-Trainer Winterneuzugang Anil Capkin ins kalte Wasser. Der 20-jährige versuchte sich vor seinem Wechsel zum BSC beim FC Reading in England, ist türkischer U-20-Nationalspieler und stammt aus der Jugend des 1. FC Köln. „Anil kann auf allen Außenpositionen zu einem wertvoller Spieler werden“, hatte Zillken seinerzeit verkündet.

In der ersten Viertelstunde der Partie dürfte dem Neuen in der Bonner Abwehrkette allerdings genauso Hören und Sehen vergangen sein, wie seinen Abwehrkollegen beim BSC und den Sportfreunden. Gleich vier Treffer ließen beide Abwehrketten in den ersten 15 Minuten zu – Torrekord für diese Spielzeit im Sportpark. Den Reigen eröffnete Kelvin Lunga, der in der 2. Minute nach uneigennützigem Zuspiel von Lucas Musculus Siegens Schlussmann Dominik Poremba eiskalt stehen ließ.

Nur 60 Sekunden später jubelte auf der anderen Seite Niklas Zeller über seinen Drehschuss, dem BSC-Keeper Martin Michel nur hinterher schauen konnte. Die Siegener Führung durch Lukas Hombach in der 12. Minute rief die Bonner Bank auf den Plan. Zillken und Co beschwerten sich vehement über die Balleroberung der Gäste gegen Lunga, die nach Meinung der BSC-Betreuer regelwidrig mit gestrecktem Bein erfolgt sei. Mit rechten Dingen ging es dann beim Bonner 2:2-Ausgeichstreffer in der 15. Minute zu.

Connor Krempicki hatte nach Balleroberung zu einem seiner meist unwiderstehlichen Sprints angesetzt und den frei stehenden Lunga auch noch mustergültig bedient. Und wieder gelang es dem schlaksigen Angreifer, Siegens Torhüter zu umspielen. In der 26. Minute allerdings agierte der Sohn von BSC-Sturmlegende Max Lunga nach Zuckerpass von Dario Schumacher zu pomadig. Nachdem Poremba den Lupfer von Lunga entschärft hatte, zielte der Bonner Angreifer über das leere Tor. Dennoch sollte es für die Gastgeber zur 3:2-Halbzeitführung reichen. Diesmal überwand Dario Schumacher den Siegener Keeper in der 35. Minute mit einem trockenen Linksschuss ins kurze Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel frönten beide Teams gegen allzu luftige Abwehrreihen weiterhin dem Angriffsfußball. Zunächst scheiterte Hombach am stark reagierenden Michel (47.). In der 54. Minute missglückte Lunga nach gewohnt präziser Freistoßflanke von Schumacher frei stehend der Kopfball. Mustergültig dann ein Angriff der Gastgeber über Krempicki, der Daniel Somuah auf die Reise schickte. Die Flanke von Somuah drückte schließlich Musculus zum entscheidenden 4:2 über die Linie (69.). Zehn Minuten später scheiterte Schumacher am Siegener Lattenkreuz.



Bonner SC: Michel, Capkin, Lünenbach, Dick, Dündar, Retterath (55. Weber), Schumacher, Krempicki (86. Antoski), Somua, Lunga (79. Mabanza), Musculus.

SF Siegen: Poremba, Sabah, Alp Kurt, Konate, Hombach (65. Uyimwen), Rente, Kammerbauer, Baumann (37. Mißbach), Nebi, Zeller, Zeh (57. Jost).

Tore: 1:0 Lunga (2.), 1:1 Zeller (3.), 1:2 Hombach (12.), 2:2 Lunga (15.), 3:2 Schumacher (35.), 4:2 Musculus (69.). Zuschauer: 700. Schiedsrichter: Alexander Ernst.