Regionalliga West

Düsseldorf. Der Bonner SC steht wieder über dem Strich. Nach dem 3:1-Erfolg bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf zog die Mannschaft aufgrund des besseren Torverhältnisses am punktgleichen Aufsteiger FC Wegberg-Beeck vorbei und belegt nun Tabellenplatz 14.

Von Thomas Heinen, 04.11.2017

Vojno Jesic (18.), Lars Lokotsch (64.) und Marcel Kaiser (73.) schossen den zweiten Dreier in Folge nach dem 3:0 vor einer Woche gegen den TuS Erndtebrück heraus. Der phasenweise deutlich überlegenen Fortuna gelang durch Taylan Duman lediglich das zwischenzeitliche 1:1. In der 75. Minute wurde BSC-Co-Trainer Michael Braun vom Unparteiischen auf die Tribüne geschickt.

„Das war ein Spiel mit sehr viel Emotionen“, meinte Zillken. „Beiden Teams war anzumerken, wie viel hier und heute auf dem Spiel stand. In den 15 Minuten nach dem Seitenwechsel hatten wir viel Dusel. Da hätte die Fortuna das Spiel entscheiden können. Die Geschenke, die uns Düsseldorf dann mit den beiden Treffern gemacht hat, haben wir natürlich gerne angenommen. Was zählt, ist das Ergebnis. Und das spricht heute für uns.“

Während der BSC-Cheftrainer nach dem 3:0-Erfolg über den TuS Erndtebrück erwartungsgemäß nur Yannick Stoffels für den angeschlagenen Sebastian Hirsch in die Anfangsformation beordert hatte, fuhr Fortunas U 23-Coach Taskin Aksoy schweres Geschütz auf. Mit Jerome Kiesewetter, Anderson Lucoqui, Gökhan Gül, Taylan Duman und Karlo Majic schickte Friedhelm Funkel, der Trainer des Zweitligaersten, gleich fünf Profis eine Etage tiefer.

Auch das 1:1 des FC Wegberg-Beeck am Vorabend bei Rot-Weiß Oberhausen, das der Aufsteiger durch einen Treffer in der 89. Minute gesichert hatte, spielte dem BSC nicht gerade in die Karten. Auf dem schmierigem Rasen des mit 268 Zuschauern spärlich besetzten Paul-Janes-Stadions war bei den Gästen allerdings von mangelnder Zuversicht oder allzu großem Respekt nichts zu spüren.

Zwar verzeichneten die Hausherrn mehr Ballbesitz, tauchten aber mit zunächst mit Ausnahme von Shunja Hashimoto, der an BSC-Schlussmann Alexander Monath scheiterte (16.) und Jerome Kiesewetter, der mit dem Nachschuss über das Bonner Gehäuse zielte, nicht gefährlich vor dem BSC-Tor auf. Da hatten die Gäste zumindest in einer Szene mehr zu bieten.

Nur 120 Sekunden nach der Düsseldorfer Doppelchance gelang Adis Omerbasic eine präzise Flanke von der rechten Seite, die Vojno Jesic nach perfekter Ballannahme flach ins rechte Eck an Fortuna-Schlussmann Max Schijns vorbei zur 1:0-Gästeführung verwandelte. Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe die Düsseldorfer U 23 durch Kianz Froese zumindest am Ausgleich schnuppern durfte. Nachdem zunächst Monath gegen Fortunas Nummer elf parieren konnte, half zwei Minuten später gegen den Düsseldorfer Angreifer die Latte. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Druck der Gastgeber weiter.

Entsprechend gab's Torchancen fast schon im Minutentakt. Nachdem sich Froese (50.), Majic (51.), Miyake (53.) und Kiesewetter, dessen Schuss BSC-Innenverteidiger Mario Weber auf der Torlinie abwehrte (55.), den Torjubel noch verkneifen mussten, erzielte schließlich Taylan Duman den längst verdienten 1:1-Ausgleich (56.). Den rund 50 mitgereisten BSC-Fans schwante nichts Gutes. Aber die Spieler des BSC wankten zwar, fielen diesmal aber nicht.

Nachdem Jesic in der 63. Minute zunächst frei vor Schijns mehr oder weniger kläglich die Chance zur erneuten Bonner Führung liegen gelassen hatte, unterbrach Lars Lokotsch die Düsseldorfer Sturm- und Drang-Phase nur eine Minute später mit dem Tor zum 2:1. Fortunas Schlussmann sah beim leicht abgefälschten Schuss des 21-Jährigen alles andere als gut aus. Aber es sollte aus Sicht des Düsseldorfer Keepers noch schlimmer kommen. Denn in der 73. Minute spielte der aus Kerkrade verpflichtete Niederländer den Ball bei einem Abwehrversuch Marcel Kaiser direkt in die Füße.

Ein Geschenk, das der zuletzt formstarke Mittelfeldakteur des BSC zum 3:1 einfach nicht ausschlagen konnte. Angesichts der Zweitore-Führung konnte selbst BSC-Co-Trainer Michael Braun die Verbannung auf die Tribüne auf Anweisung des unsicher wirkenden Schiedsrichters Cem Sayilgan locker verschmerzen (75.).

Fortuna Düsseldorf U 23: Schijns, Kinjo (46. Montag), Lucoqui, Schneider, Gül, Naciri, Kiesewetter, Duman, Majic (72. Bonga), Hashimoto (30. Miyake), Froese.

Bonner SC: Monath, Omerbasic, Weber, Spinrath, Stoffels, Fillinger, Schumacher, Jesic (78. Sobiech), Pranjes (59. Bors), Kaiser, Lokotsch (89. Ban).

Tore: 0:1 Jesic (18.), 1:1 Duman (56.), 1:2 Lokotsch (64.), 1:3 Kaiser (73.). Zuschauer: 268 . Schiedsrichter: Cem Sayilgan (Gummersbach).