BSC verliert bei Abstiegskampf weiter an Boden

Mönchengladbach. Mit einer 3:2-Niederlage verlor der BSC gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Besonders bitter, da der BSC ab Beginn der zweiten Halbzeit in Überzahl spielte. Auch die Entstehung des Siegtreffers sorgte für Ärger.

Von Thomas Heinen, 17.03.2018

Der Bonner SC hat im Abstiegskampf der Fußballregionalliga West weiter an Boden verloren. Bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach unterlag die Elf von Cheftrainer Daniel Zillken vor 331 Zuschauern im Rheydter Grenzlandstadion trotz Überzahl ab der 49. Minute mit 2:3 (0:1). Sebastian Spinrath (54.) und Lars Lokotsch (61.) trafen für den BSC. Thomas Kraus (16.), Aaron Herzog (72.) und Giuseppe Pisano in der Schlussminute verdarben mit ihren Toren den möglichen Dreier der Gäste. „Eine ganz bittere Niederlage“, meinte Zillken. „Beim dritten Gladbacher Tor wurde unser Torhüter Alex Monath eindeutig gefoult.“

Premiere im BSC-Trikot feierte Dennis Engelman auf der Position des Rechtsverteidigers. Den 0:1-Rückstand aus der 16. Minute sah der Winterneuzugang aus gebührender Entfernung. Kris Fillinger hatte den Ball auf der linken Seite gegen Thomas Kraus vertändelt, der anschließend BSC-Schlussmann Alex Monath gekonnt per Lupfer überwand. Der BSC wirkte keineswegs geschockt, spielte mutig nach vorne, scheiterte aber immer wieder am letzten Pass. Die zweiten 45 Minuten begannen dann für den BSC viel versprechend mit einer Gelb-Roten Karte gegen Mirza Mustafi, dem der Schiedsrichter in der 49. Minute eine Schwalbe im Bonner Strafraum unterstellte.

BSC gegen Borussia Mönchengladbach Foto: Boris Hempel

Fünf Minuten später gelang Sebastian Spinrath mit einem Distanzschuss, den Joel Richter entscheidend abfälschte, das verdiente 1:1 (54.). In der 62. Minute schürte Lars Lokotsch mit dem 2:1 die Bonner Hoffnungen. Aber nur zehn Minuten später folgte mit dem 2:2 durch Aaron Herzog die Ernüchterung. In der 90. Minute sorgte schließlich Giuseppe Pisano für blankes Entsetzen bei den Gästen. Bitter, weil der Mönchengladbacher Kapitän Bonns Schlussmann klar gefoult hatte.

Bonner SC: Monath, Engelman, Weber, Perrey (61. Mabanza), Spinrath, Schumacher, Fillinger, Omerbasic, Somuah, Kaiser, Lokotsch (81. Bors).

Tore: 0:1 Kraus (16.), 1:1 Spinrath (54.) 1:2 Lokotsch, 2:2 Herzog (72.) .