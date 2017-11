0:4 in der Regionalliga West

Bonn. Beim 0:4 (0:1) vor 1001 Zuschauern im Sportpark Nord hielt die Gegenwehr der im Angriff diesmal harmlosen Gastgeber nicht ganz eine Halbzeit lang.

Von Thomas Heinen, 12.11.2017

Philipp Hanke (43., 69.), Herbert Bockhorn (50.) und Massimo Ornatelli (53.) mit einem direkt verwandelten Freistoß zeigten dem BSC vor allem nach dem Seitenwechsel unmissverständlich die Grenzen auf.

Mit Profis konnte Jan Siewert trotz des einen oder anderen Gerüchts im Sportpark nicht aufwarten. Dafür durfte sich der Coach der Dortmunder U 23 und natürlich seine Spieler über die stimmgewaltige Unterstützung von gut 200 BVB-Fans freuen, die das spielfreie Wochenende in der Bundesliga zu einem abendlichen Ausflug nach Bonn genutzt hatten. BSC-Cheftrainer Daniel Zillken erwartete die Schwarz-Gelben bis auf eine Änderung mit der Aufstellung, die mit dem 3:1-Erfolg bei Fortuna Düsseldorfs vorerst den Sprung ans rettende Tabellenufer geschafft hatte.

Für den verletzten Aleksandar Pranjes (Muskelfaserriss) verstärkte Joran Sobiech die Bonner Verteidigung, die folglich mit einer Fünferkette agierte. Während also die Punkte in Sachen Fanunterstützung klar an die Gäste gingen, entwickelte sich die Dortmunder Feldüberlegenheit unter der Leitung eines Schiedsrichtergespanns aus Luxemburg zunächst peu a peu. Dem BSC gelang es zumindest in den ersten 45 Minuten mit den viel zitierten Nadelstichen im Angriff auf sich aufmerksam zu machen.

Echte Torgefahr strahlten Jesic, Lokotsch und Co. vor dem BVB-Tor allerdings nicht aus. Vor allem an Vojno Jesic verzweifelten die BSC-Fans regelrecht, nachdem der Bonner Mittelfeldakteur, der in Düsseldorf seinen ersten Saisontreffer zum wichtigen 1:0 erzielt hatte, in aussichtsreicher Schussposition weit über das Dortmunder Gehäuse gezielt hatte (26.). Wenige Sekunden zuvor hatte auf der anderen Seite Michael Eberwein die Gästeführung nach Flanke von David Sauerland nur um weniger Zentimeter verpasst.

Zumindest bis zur 43. Minute verrichtete der BSC die Abwehrarbeit engagiert und nahezu fehlerlos. Nachdem Massimo Ornatelli in der 39. Minute den Ball mit einem direkten Freistoß an den Bonner Innenpfosten genagelt hatte, war es dann zwei Minuten vor der Pause doch soweit. Philipp Hanke, der nach einem Pass in die Schnittstelle frei vor Alex Monath auftauchte, ließ dem BSC-Schlussmann mit einem trockenen Flachschuss aus kurzer Distanz keine Abwehrchance.

Für den ersten Aufreger in der zweiten Hälfte sorgte der BVB-Anhang, der von alten Pyro-Gewohnheiten nicht lassen konnte. Auf dem Platz machten die Gäste dort weiter, wo sie in der 43. Minute aufgehört hatten, nämlich mit dem Torschießen. Fiel es den Schwarz-Gelben in Halbzeit eins noch halbwegs schwer, sich durchzusetzen, kam Herbert Bockhorn von der Strafraumgrenze so gut wie unbehelligt zum Abschluss (50.). Dass Ornatelli Freistöße kann, hatte der Dortmunder schon in der 39. Minute bewiesen. Nur drei Minuten nach dem 2:0 überlistete Ornatelli den BSC-Schlussmann mit einem Schuss ins kurze Eck zum 3:0. Die Bonner Defensive bröckelte. So hatte auch Hanke wenig Mühe in der 69. Minute seinen Doppelpack zu schnüren.

BSC: Monath, Omerbasic (71. Dündar), Weber, Spinrath, Sobiech, Stoffels, Fillinger, Schumacher, Jesic, Kaiser (84. Ban), Lokotsch (71. Bors).

Borussia Dortmund U 23: Reimann, Dieckmann, Steuer, Mainka, Bockhorn (75. Ametov), Eberwein, Hanke, Ornatelli (79. Pieper), Sauerland, Boadu (69. Nguendong), Bouali.

Tore: 0:1 Hanke (43.), 0:2 Bockhorn (50.), 0:3 Ornatelli (53.), 0:4 Hanke (69.). Zuschauer: 1001. Schiedsrichter: Christophe Pires (Luxemburg).