12.01.2017 Bonn. Beim Start in die Vorbereitung zeigen die Bonner vor der Pause eine ansehnliche Leistung. Die Vertragsgespräche mit Lucas Musculus ziehen sich hin.

Trotz der 1:4 (1:1)-Niederlage am Mittwochabend gegen den Drittligisten Fortuna Köln auf dem Kunstrasen in Köln-Poll startete der Fußball-Regionalligist Bonner SC mit einer vor allem in der ersten Hälfte ansehnlichen Leistung in die Wintervorbereitung.

Nachdem der BSC, der auf den angeschlagenen Connor Krempicki (Nasen-OP) und den verletzten Ugur Dündar (Muskelfaserriss) verzichten musste, in Halbzeit eins gute Gelegenheiten durch Lucas Musculus (4.) und Kelvin Lunga (17.) nicht hatte nutzen können, gelang dem Drittligisten durch einen Distanzschuss von Selcuk Alibaz die 1:0-Führung (24.). Nur drei Minuten später belohnte Dario Schumacher den BSC mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel zog die Fortuna das Tempo an und erhöhte durch Christopher Theisen (49.), Oliver Schröder (61.) und Lars Bender (77.) noch auf 4:1.

Schwieriger als erwartet gestalten sich derweil die Gespräche über die Vertragsverlängerung mit dem 15-fachen Torschützen Lucas Musculus. „Es gilt, noch Details zu klären“, sagte BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz, der nach Recep Kartal und David Bors mit Roberto Guirino einen weiteren Akteur verabschiedete. Der Abwehrspieler schließt sich einem Verein aus der Oberliga Niederrhein an.

Bonner SC: Hubert, Sobiech, Lünenbach, Omerbasic (60. Weber), Fillinger, Antoski (61. Retterath), Somuah, Schumacher, Musculus, Lunga (57. Kaiser), Nuhi (46. Sasso-Sant). (Thomas Heinen)