Bonn. Der Bonner SC hat sein erstes Saisonspiel auswärts beim SV Lippstadt mit 0:1 (0:0) verloren. Dem Siegtor durch Elfmeter war ein Foul von BSC-Neuzugang Babacar M´Bengue im Strafraum vorausgegangen.

Von Thomas Heinen, 03.08.2019

Ob es ein Nachteil sei, nach einem spielfreien Wochenende zum Auftakt mit zwei Auswärtsspielen in die Saison zu starten, wusste Thorsten Nehrbauer, der Cheftrainer des Fußballregionalligisten Bonner SC, anlässlich der Saisoneröffnung vor 14 Tagen nicht zu sagen. Ein Vorteil ist es definitiv nicht. Denn der BSC verlor sein erstes Saisonspiel auf des Gegners Platz beim SV Lippstadt mit 0:1 (0:0).

Das Tor des Nachmittags erzielte Nils Köhler in der mit 772 Zuschauer bevölkerten Liebelt-Arena per Strafstoß. BSC-Neuzugang Babacar M´Bengue soll sich nach Meinung des Unparteiischen im eigenen Strafraum regelwidrig eingesetzt haben. Nach dem Lippstädter Treffer kamen die Gäste, die insgesamt viermal wechselten, zu keinen nennenswerten Torgelegenheiten mehr. Am nächsten Samstag muss der BSC zur U 23 von Fortuna Düsseldorf.

SV Lippstadt - Bonner SC (03.08.2019) Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Was die erste Startelf dieser Saison anging, wartete der BSC-Cheftrainer zumindest mit einer kleinen Überraschung auf. So fand sich Kris Fillinger, den viele auf der Sechserposition erwartet hatten, auf der Bank wieder. Zum Kader gehörte zudem Cebrail Makreckis, den BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz über Nacht vom Gast- zum BSC-Vertragsspieler befördert hatte.

Auch Daniel Somuah begann in Lippstadt lediglich als Ergänzungsspieler. Nehrbauer entschied sich für die Variante Bernard Mwarome und Dario Schumacher auf der Doppelsechs. Neben Neuzugang Patrick Schikowski stürmte Robin Schmidt. Wer unter den rund 70 mitgereisten BSC-Anhängern die ersten 45 Minuten kritisch betrachten wollte, konnte die Bemühungen der Gäste als Startschwierigkeiten erklären. Gut gemeinte Zuspiele fehlte die Präzision.

Die wenigen Flanken den Herren in Blau und Rot fanden noch keine Abnehmer. Lediglich einen Bonner Abschluss registrierten die Zuschauer in der Liebelt-Arena. Patrick Schikowski feuerte den Ball in der 13. Minute allerdings weit über und neben das Lippstädter Gehäuse. Gefährlicheren Angriffsbemühungen sah sich auf der anderen Seite BSC-Schlussmann Robin Benz gegenüber. Die beste Gelegenheit nach einem Lippstädter Konter vereitelten Benz und BSC-Innenverteidiger Babacar M´Bengue in Personalunion (25.).

In der 31. Minute strich der Ball knapp am langen Eck vorbei, nachdem zwei Lippstädter Spieler einen Eckball jeweils per Kopf verlängert hatten. Das Gros der Aktionen fand allerdings zwischen den beiden Strafräumen statt. Nach dem Seitenwechsel verstrichen gerade einmal 30 Sekunden bis zum ersten Aufreger. Perrey, der in der 18. Minute nach einem Foul Gelb gesehen hatte, kam erneut einen Ticken zu spät. Vehement forderten die Hausherrn Gelb-Rot. Aber der Unparteiische ließ die Karte noch stecken. Nehrbauer blieb nichts Anderes übrig, als zu reagieren. Für Perrey kam Celal Kanli. In der Dreierkette übernahm Omerbasic.

Nur 60 Sekunden später hatten die Gäste Glück, als Lippstadt nur den Pfosten traf. Erst danach konnte sich der BSC besser in Szene setzen. In der 53. Minute scheiterte Holldack am Lippstädter Schlussmann Christopher Balkenhoff. In der 61. Minute verzog Omerbasic nach einem Konter über Canli nur knapp. Kurze Zeit später war wieder Robin Benz gefordert. Den Schuss von Nils Köhler parierte der Ex-Uerdinger zwischen den Bonner Pfosten souverän (67.).

Die bis dahin beste Bonner Chance vergab Canli, der eine Schikowski-Flanke aus kurzer Distanz über das Tor drosch (74.). 60 Sekunden später war Schikowski an der Reihe. Aber dessen Schuss stellte Lippstadts Keeper vor keine Probleme. Die gab es dann vier Minuten später im Bonner Strafraum. Nach einem angeblichen Foulspiel von M´Bengue zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Eine Chance, die sich Nils Köhler zum entscheidenden 1:0 in der 78. Minute nicht entgehen ließ.

SV Lippstadt: Balkenhoff, Steringer, Heiserholt, Hoffmeier, Harder, Arenz, Köhler, Kaiser, Albrecht (63. Maiella), Liehr, Brosch.

Bonner SC: Benz, Omerbasic, Weber, M´Bengue, Perrey (51. Canli), Wipperfürth, Mwarome (66. Fillinger), Schumacher (88. Makreckis), Holldack, Schikowski, Schmidt (73. Somuah).

Tore: 1:0 Köhler (78, FE). Zuschauer: 772. Schiedsrichter: Jonas Windeln (Wegberg).