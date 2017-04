Fußballregionalliga

Bonn. "Wattenscheid war uns heute in allen Belangen überlegen." Mit einer klaren 0:3-Niederlage hat der Bonner SC gegen die SG Wattenscheid 09 verloren - und das laut BSC-Coach Daniel Zillken auch völlig verdient.

Von Thomas Heinen, 08.04.2017

Der Fußballregionalligist Bonner SC braucht einen weiteren Hochkaräter, um die ominöse 40-Punkte-Schallmauer zum endgültigen Klassenerhalt zu durchbrechen. Nach der 0:3 (0:2)-Niederlage gegen die SG Wattenscheid 09 im mit 618 Besuchern gefüllten Lohrheidestadion bleibt die Elf von Trainer Daniel Zillken vorerst bei 37 Punkten stehen. Bereits am Gründonnerstag (19.30 Uhr, Sportpark Nord) hat der BSC gegen Rot-Weiss Oberhausen die nächste Gelegenheit, die 40 voll zu machen.

Innerhalb von nur 120 Sekunden hatte Wattenscheid durch die Treffer von Demir Tumbul (31.) und Nico Buckmaier (33.) den Grundstein für den zweiten Saisonsieg gegen den BSC gelegt. Der direkt verwandelte Freistoß von Manuel Glowacz zum 3:0 in der 75. Minute besiegelte dann endgültig das Schicksal des Aufsteigers.

Auch für Daniel Zillken gab es zu Spielverlauf und Ergebnis keine zwei Meinungen. „Wattenscheid war uns heute in allen Belangen überlegen und die stärkste Elf, gegen die wir bislang in der Rückrunde gespielt haben. Wir haben es heute nicht geschafft, an unsere Leistungsgrenze heranzukommen. Der Sieg ist deshalb auch in dieser Höhe vollkommen verdient“, sagte der BSC-Trainer.

Auch wenn der 49-Jährige vor dem Auftritt in Wattenscheid insbesondere der Defensivabteilung einiges an Kritik ins Lastenheft geschrieben hatte, beließ es Zillken zunächst bei der Aufstellung, die am Ende des Tages am vergangen Samstag die Sportfreunde aus Siegen mit 4:2 nach Hause geschickt hatte. Dass die SG aus Wattenscheid ein anderes Kaliber als die wackeren Sportfreunde verkörpert, hatte Zillken im Vorfeld gleich mehrfach zu Bedenken gegeben. Bis zur 31. Minute gab es allerdings aus Bonner Sicht keinen Grund zur übertriebenen Besorgnis.

Die Gäste schienen trotz Wattenscheider Überlegenheit langsam in die Partie zu finden. BSC-Schlussmann Martin Michael hatte in der Anfangsphase gegen den Ex-Bonner Daniel Keita-Ruel (9.) und Angelo Langer (22.) seinen Kasten sauber halten können. „Bis dahin waren wir ebenbürtig“, meinte auch Zillken. Dann aber schlugen die Gastgeber, die dem BSC schon im Hinspiel eine 3:2-Niederlage beigebracht hatten, innerhalb von nur zwei Minuten zweimal zu.

In der 31. Minute überwand zunächst Demir Tumbul die Deckung des Aufsteigers mit einem platzierten Schuss aus rund 15 Metern. Der Mittelfeldspieler profitierte dabei vom Pfostenschuss von Manuel Glowacz, der sich zuvor über die linke Seite durchgesetzt hatte. Nur 120 Sekunden später vertändelte BSC-Innenverteidiger Andreas Dick den Ball im Spielaufbau. Ein folgenschwerer Fehler, den Nico Buckmaier zur 2:0-Pausenführung für die Gastgeber nutzte und zehn Minuten später Daniel Zillken dazu veranlasste, Mario Weber für Dick in die Bonner Innenverteidigung zu beordern.

„Wer schlecht spielt, muss eben mit Konsequenzen rechnen“, meinte der BSC-Coach. Dass die Gemütslage der Gäste trotz des Wattenscheider Doppelschlags keinen Schaden genommen hatte, demonstrierte der BSC nach dem Seitenwechsel. Immer wieder mühte sich der Aufsteiger, torgefährliche Szenen vor dem Tor der Hausherrn heraufzubeschwören, blieb aber meist in Ansätzen stecken. In der 55. Minute war es Anil Capkin, der allerdings im Wattenscheider Strafraum zu wenig Druck hinter den Ball bekam und es damit Bruno Donnici leicht machte, den Schuss zu parieren.

Ein gehöriges Quantum Glück beanspruchte der Wattenscheider Schlussmann in der 67. Minute, als er den Schuss von Lucas Musculus noch so gerade an den Pfosten lenken konnte. Auf der anderen Seite blieb Martin Michel in der 75. Minute nach einem Glowacz-Freistoß zum 0:3 nur noch das Nachsehen. Schon zu Beginn der zweiten Hälfte hätten die Gastgeber entscheidend nachlegen können. Gewinnt nun am morgigen Sonntag im Abstiegsduell die Zweitvertretung von Schalke 04 gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf schmilzt der Vorsprung des BSC auf Platz 15 auf neun Punkte.

SG Wattenscheid 09: Donnici, Langer, Tietz, Canbulut (78. Demircan), Keita-Ruel, Glowacz, Buckmaier (84. Stevanovic), Tumbul, Bah-Traore, Clever (32. Tanidis), Schneider.

Bonner SC: Michel, Capkin (58. Antoski), Lünenbach, Dick (42. Weber), Dündar, Retterath, Schumacher, Krempicki, Somua (73. Kaiser), Lunga, Musculus.



Tore: 1:0 Demir Tumbul (31.), 2:0 Nico Buckmaier (33.), 3:0 Glowacz (75.). Zuschauer: 618. Schiedsrichter: Dustin Sikorski (VfL Repelen).