Fußballregionalliga

Bonn. Der Fußballregionalligist Bonner SC ist am Ziel. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg beim Schlusslicht TSG Sprockhövel beseitigte die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken allerletzte Zweifel am Klassenerhalt.

Von Thomas Heinen, 22.04.2017

Der Mann des Tages aus Sicht des BSC hieß Daniel Somuah. Den ersten Treffer des Nachmittags im Aufsteigerduell erzielte der offensive Mittelfeldspieler in der 40. Spielminute. Das wichtige 2:0 legte der 27-Jährige mit seinem achten Saisontreffer in der 68. Minute nach. Mit nunmehr 40 Punkten verbesserte sich der BSC nach 30 Spieltagen auf Tabellenplatz elf. Während Bonn für eine weitere Regionalligasaison planen kann, ist Sprockhövel durch das 0:2 auch rechnerisch nicht mehr zu retten.

Dass der Dreier beim Tabellenletzten auf ungewohntem Kunstrasen alles andere als fest einkalkuliert war, brachte Zillken nach dem Spiel zum Ausdruck. „Wir sind sehr froh, dass wir hier und heute als Sieger vom Platz gegangen sind. Wir wussten, dass Sprockhövel noch nicht aufgegeben hat. Und es war das erwartet schwere Spiel.“ Über die Berechtigung des Erfolgs ließ der BSC-Coach allerdings keinerlei Zweifel zu. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben sehr wenig zugelassen und hatten das klare Plus an Torchancen. Was fehlte, war der Dosenöffner, also das Führungstor, das für meinen Geschmack zu spät gefallen ist.“

Bonner SC - TSG Sprockhövel

Foto: Boris Hempel



Der Mann des Tages aus Sicht des BSC: Daniel Somuah.













Gordon Addai, der beim 2:5 gegen Rot-Weiß Oberhausen sein Startelfdebüt feierte und über 90 Minuten ein gutes Spiel ablieferte, musste diesmal zuschauen. Ein Schlag auf die Wade beim Training am Mittwoch verhinderte den fest eingeplanten Einsatz des 35-Jährigen. Für den Routinier kehrte der zuletzt von Zillken verschmähte Ricardo Retterath mit der Kapitänsbinde in die Startelf zurück. Die Gäste übernahmen, wie von den rund 50 BSC-Anhängern unter den 300 Zuschauern erhofft, auch gleich die Initiative. Marcel Kaiser, der für den rotgesperrten Kelvin Lunga in die erste Elf gerutscht war, und Dario Schumacher tauchten in der 6. und 11. Minute erstmals gefährlich vor Sven Möllerke auf. Der TSG-Schlussmann benötigte vor allem in der 26. Minute Glück, als er den von Connor Krempicki angesetzten Beinschuss noch so gerade mit der Hacke an den Pfosten lenkte. In der 35. Minute rettete Felix Gremme für den Tabellenletzten nach einem Schuss von Schumacher auf der Linie. Der Bonner Führungstreffer lag also förmlich in der Luft. Fällig wurde das 1:0 für den BSC dann in der 40. Minute. Nach seiner sehenswerten Kombination über Krempicki und Kaiser musste Daniel Somuah aus rund fünf Metern nur noch den Fuß zur verdienten Führung für die Gäste hinhalten. „Ein Tor, das richtig gut getan hat“, meinte Zillken.

Mit der zweiten Spielhälfte wurden die Räume für den BSC noch einen Ticken größer. Die Hausherren, die noch am Dienstagabend nach 120 Minuten im Verbandspokal dem Drittligisten SC Paderborn nur knapp mit 1:2 unterlegen waren, drängten zwar auf den Ausgleich, liefen sich aber immer wieder in der gut organisierten Bonner Hintermannschaft fest. Lediglich zwei Chancen hatte der BSC-Trainer am Ende zu notieren. In der 56. Minute parierte BSC-Schlussmann Martin Michel aus kurzer Distanz gegen Emre Demir. Sandor Murais Kopfball fiel in der 73. Minute auf die Latte des Bonner Tores. Auf der anderen Seite verzeichneten die Gäste eine ganze Reihe von Konterchancen. „In dieser Phase des Spiels haben wir zu viel liegen gelassen“, monierte der BSC-Coach. Schließlich mussten die Gäste bis zur 68. Minute warten, ehe Somuah mit seinem zweiten Treffer das längst überfällige 2:0 nachlegte. Einen weiten Einwurf von Retterath hatte der mittlerweile achtfache Torschütze für den BSC unhaltbar für Möllerke per Kopf über die Linie befördert. In der Folge verpassten Kaiser (83.), und zweimal Schumacher, der in der 84. Minute nur die Latte traf, das mögliche 3:0. Aber auch so stellte Zillken seiner Elf ein gutes Zeugnis aus. „Das war ein ordentlicher Auftritt. So, wie ich ihn auch von meinen Spielern erwartet habe.“

TSG Sprockhövel: Möllerke, Budde, Oberdorf, März (76. Budak), Antwi-Adjej, Dudda, Bukowski (63. Murai), Demir, Gremme, Heiserholt, Wasilewski.

Bonner SC: Michel, Omerbasic (46. Mabanza), Weber, Dick, Dündar, Schumacher (90. Lünenbach), Retterath, Krempicki, Somuah, Kaiser, Musculus (81. Fillinger).

Tore: 0:1 Somuah (40.), 0:2 Somuah (68.). Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Selim Erk.