Thomas Schmitz schaut voraus

Bonn. Rund 150.000 Euro überweist der Deutsche Fußball-Bund nach dem Pokalsieg gegen Fortuna Köln im September auf das Konto des BSC. BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz erklärt, was der Verein mit dem Geldsegen anstellt.

Von Thomas Heinen, 26.05.2017

Herr Schmitz, mit welchem Gefühl sind Sie am Freitagmorgen aufgewacht?

Thomas Schmitz: Natürlich mit einem sehr guten. Zumal ich das Glück hatte, mit zwei Vereinen die Hauptrunde zu erreichen (2012 mit dem FC Hennef 05, Anm. d. Reaktion). Mit diesem Sieg ist viel Ballast von uns abgefallen. Noch können wir die Tragweite für den BSC gar nicht richtig ermessen.

Heißt das, Sie wissen nicht, was Sie mit dem Geld anfangen sollen?

Schmitz: Mit Sicherheit werden wir nicht alles in die erste Mannschaft stecken. Teile des Geldes gehen an die Jugend und in die Verbesserung der Infrastruktur.

Würden Sie bei einem Gegner wie dem 1. FC Köln oder Bayern München das Stadion wechseln?

Schmitz: Mein Wunsch ist es, im Sportpark zu spielen. Egal, auf wen wir vom 11. bis 14. August treffen.