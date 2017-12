BONN. Das für Samstag (14 Uhr) geplante Regionalligaspiel des Bonner SC beim SC Wiedenbrück fällt aus. Bereits am Donnerstag, einen Tag früher als geplant, sagte die Platzkommission die Partie im Jahnstadion ab.

Von Joe Körbs, 14.12.2017

Die winterlichen Bedingungen in Ostwestfalen und der angekündigte Wetterbericht für Samstag führte zu der frühzeitigen Absage. Somit kann die Mannschaft von BSC-Cheftrainer Daniel Zillken bereits zwei Tage früher in die Winterpause gehen und erspart sich die lange Anreise.

Beide Vereine werden sich in Kürze besprechen um einen neuen Termin zu finden. Geplanter Trainingsstart für die Mission „Klassenerhalt" ist am 7. Januar 2018. Bis Ende Mai bestreiten die Rheinlöwen dann noch zwölf Spiele, um am Ende in der Tabelle über den Strich zu stehen.