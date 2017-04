Sportschau kürt Tor des Monats

Bonn. Das Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 des Bonner SC gegen Alemannia Aachen steht zur Auswahll für das "Tor des Monats" der ARD-Sportschau. Torschütze Dario Schumacher wurde ebenso wie Ex-Nationalspieler Lukas Podolski nominiert.

Von Thomas Heinen, 04.04.2017

Beim "Kacktor des Monats" im Rahmen der "Wunderbaren Welt des Fußballs" von Arnd Zeigler im WDR hatte der Fußball-Regionalligist Bonner SC bereits durch Kelvin Lunga seine Füße im Spiel. Nun darf auch Dario Schumacher zumindest darauf hoffen, zum Torschützen des Monats März in der ARD-Sportschau gewählt zu werden.

Seit 1971 kürt die Kultsendung auf diese Weise Monat für Monat besonders spektakuläre Treffer. Schumacher schaffte es unter die besten fünf mit seinem in der Tat sehenswerten Volleyschuss zum 1:0 am 3. März gegen Alemannia Aachen. Der BSC gewann die Partie am Ende mit 4:0.

Allerdings erscheint die Konkurrenz übermächtig. Unter anderem nominiert: Lukas Podolski mit seinem entscheidenden 1:0 in seinem 130. und letzten Länderspiel gegen England. Sollte Dario Schumacher sich dennoch durchsetzen, wäre der 24-Jährige nicht der Erste, der die Medaille der Sportschau als Aktiver des BSC gewinnt. Beverly Ranger durfte die Auszeichnung nach ihrem Treffer zum 1:1 im Entscheidungsspiel um die Mittelrheinmeisterschaft gegen die SSG Bergisch Gladbach (Endstand 2:1 für den BSC) am 26. April 1975 von Moderator Ernst Huberty entgegennehmen.