Kurzinterview mit BSC-Spieler Jannik Stoffels

Bonn. Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Siegen in Folge wartet auf den Bonner SC eine schwere Aufgabe. Die Dortmunder U23 ist zu Gast. In unserem Warm-up sprach Laszlo Scheuch mit Jannik Stoffels.

Von Laszlo Scheuch, 10.11.2017

Der BSC hat am Mittwoch erst im Pokal gespielt, der BVB hatte ebenso wie am vergangenen Wochenende spielfrei: Ist das ein Nachteil ?

Jannik Stoffels: Nein, das denke ich nicht. Es sind genug Tage bis dahin, wir spielen ja erst Sonntagabend hier zu Hause. Wir hatten jetzt auch nicht so eine weite Fahrt nach Arnoldsweiler. Wir bereiten uns jetzt gut vor und geben am Sonntag Vollgas.

In der Liga gab es zuletzt zwei Siege in Folge, jetzt der Pokalerfolg in Arnoldsweiler: Hat der BSC seine Negativserie endgültig hinter sich gelassen?

Stoffels: Ich hoffe es. Wir arbeiten alle hart zusammen und hoffen, dass das Tal jetzt vorbei ist und es wieder aufwärts geht. Wir müssen jetzt da nachlegen, wo wir in Düsseldorf aufgehört haben. Wir wollen auf jeden Fall auch gegen Dortmund was holen.

Mit der U23 von Borussia Dortmund wartet ein anderes Kaliber als Arnoldsweiler: Was erwartetnSie für ein Spiel?

Stoffels: Dortmund hat viele gute Fußballer. Wir haben schon gegen Düsseldorf gesehen, dass die U23-Teams meist einen sehr guten Fußball spielen. Unsere Aufgabe ist es dagegenzuhalten, tief zu stehen und auf Konter zu lauen. Außerdem müssen wir über die Zweikämpfe kommen.

Möglicherweise spielt beim BVB der Acht-Millionen-Mann Jadon Sancho: Schon von ihm gehört?

Stoffels: Auf jeden Fall. Er hat ja schon ein paar Bundesligaspiele - auf den müssen wir aufpassen. Bei Düsseldorf haben zuletzt aber auch vier Spieler aus dem Zweitligakader gegen uns mitgespielt. Gegen die müssen wir aber genauso die Zweikämpfe annehmen wie gegen jeden anderen.

Vergangene Saison gab es gegen die U23 des BVB ein Unentschieden und eine knappe Niederlage für den BSC: Warum klappt es am Sonntag mit einem Sieg?

Stoffels: Weil wir gut drauf sind! Wir haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen. Das wollen wir fortsetzen und uns unten raus befreien.