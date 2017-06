Fußball-Regionalliga West

Bonn. Es läuft in der Kaderplanung des Fußballregionalligisten Bonner SC. Auch Mittelfeldspieler Daniel Somuah bleibt dem Bonner SC erhalten.

Von Thomas Heinen, 03.06.2017

Nach der Verpflichtung von Jannik Stoffels von Fortuna Köln und der Vertragsverlängerung von Schlussmann Martin Michel bleibt dem BSC nun auch Mittelfeldspieler Daniel Somuah erhalten.

Der gebürtige Beueler verlängerte seinen Vertrag bis 2018. „Ich möchte auch in der kommenden Saison mit dem BSC beweisen, dass wir eine Bereicherung für die Liga sind“, sagte Somuah, der in der abgelaufenen Saison als unermüdlicher Antreiber in der Liga acht Tore erzielte.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Daniel“, meinte BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz. „Seine Entwicklung innerhalb der Mannschaft ist beachtlich. In vielen Spielen war er unser Antreiber. Es ist schön, dass wir auch in Zukunft auf ihn bauen können.“