Regionalliga West

Bonn. Der Bonner SC hat sein wichtiges Auswärtsspiel bei Fortuna Köln mit 1:0 gewonnen. Zuerst hatte die Latte den Sieg der Bonner noch verhindert. Doch dann schlug

Von Thomas Heinen, 07.09.2019

„Wir freuen uns auf das Derby“, hatte Thorsten Nehrbauer, der Trainer des Fußballregionalligisten Bonner SC vor dem Gastspiel beim Drittligaabsteiger Fortuna Köln verkündet. Auch nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel vor 1860 Zuschauern im Kölner Südstadion dürfte die Stimmung im Lager der Gäste gehobenes Niveau erreicht und die kurze Rückfahrt nach Bonn überstanden haben. Adis Omerbasic, neben BSC-Schlussmann Robin Benz der beste Akteur in den Reihen der Gäste, hatte in der 76. Minute nach einem Konter das Tor des Nachmittags erzielt. Kurz zuvor war Dario Schumacher an der Latte gescheitert.

Ganze zwölf Minuten hatten am vergangenen Freitagabend am Debüt von Tiziano Lo Iacono im BSC-Trikot gefehlt. Gerne hätte Thorsten Nehrbauer seinen Wunschspieler schon gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach eingesetzt. Aber die Unterlagen des BSC-Neuzugangs waren zu spät in der Geschäftsstelle des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbands in Duisburg eingetroffen. Im Kölner Südstadion stand nun dem Einsatz des 25-Jährigen nichts mehr im Wege. Der BSC-Coach beorderte den Außenspieler dann auch gleich in die Startelf. Dafür musste Patrick Schikowski, der beim 2:3 vor einer Woche noch verletzt gefehlt hatte, zunächst auf der Bank Platz nehmen. Wieder von Beginn an mit von der Partie war auch Bernard Mwarome, den der BSC-Trainer in Verl und zu Hause gegen die Fohlenelf noch schmerzlich vermisst hatte. Dafür rückte Kris Fillinger wieder ins zweite Glied. Für Robin Schmidt begann Daniel Somuah.

In der Anfangsphase der Partie erlebten die Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe, der allerdings die Würze fehlte. Auf beiden Seiten markierte die Strafraumlinie Niemandsland. Das änderte sich erst in der 18. Minute, als Marcel Kaiser sich ein Herz fasste und aus 18 Metern einfach mal abzog. Den Schuss des Bonner Mittelfeldakteurs ließ Fortuna-Schlussmann Kevin Rauhut nach vorne prallen. Den Nachschuss von Somuah parierte der Kölner Keeper dann glänzend. Die sichtlich bemühten Hausherrn kamen lediglich zu einer Torgelegenheit, als Nico Ochojski aus gut und gerne 30 Metern abzog und dabei nur knapp am Dreieck des Bonner Tores vorbeizielte (23.). Auch die anschließenden Abschlüsse von Dario Schumacher (32.) und Adis Omerbasic (33.) gerieten nett, stellten aber Rauhut vor keine Probleme.

Das 0:0 zur Pause passte zum Geschehen. Die erste echte Prüfung nach dem Seitenwechsel bestand BSC-Schlussmann Robin Benz nach einem verunglückten Kopfball seines Innenverteidigerkollegen Nico Perrey in der 52. Minute. Die Gastgeber erhöhten den Druck und kamen folglich zu Chancen. Richtig lang machen musste sich der Neue zwischen den Bonner Pfosten in der 58. Minute, als Alem Koljic von der Strafraumgrenze die linke Ecke des Bonner Gehäuses anvisierte. Im weiteren Verlauf der Partie erarbeitete sich der Drittligaabsteiger immer mehr Feldanteile, während der BSC nur noch sporadisch die Mittellinie überquerte. Als die Kölner Führung förmlich in der Luft lag, raufte sich zunächst Dario Schumacher das Haupthaar. In der 75. Minute rauschte der Schuss des BSC-Kapitäns an die Unterkante der Latte. Nur 60 Sekunden später krönte Omerbasic einen der seltenen Bonner Konter mit dem 1:0. Gegen den Flachschuss des Bonner Rechtsverteidigers besaß der Kölner Keeper nicht den Hauch einer Abwehrchance. Die folgende Drangphase der wütend angreifenden Kölner überstanden die Gäste mit Geschick und Glück.