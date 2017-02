04.02.2017 Frankfurt/Main. Alexander und Mischa Zverev bilden gegen Belgien das deutsche Tennis-Doppel. Damit stehen erstmals in der deutschen Davis-Cup-Geschichte zwei Brüder gemeinsam auf dem Platz.

Teamchef Michael Kohlmann nominierte das Duo am Samstag für die wichtige Partie in Frankfurt am Main. In der Erstrundenbegegnung steht es nach dem ersten Tag 1:1. Nachdem Philipp Kohlschreiber das Auftakteinzel verloren hatte, glich Alexander Zverev am Freitagabend aus. Für den 19-Jährigen war es der erste Sieg im Davis Cup überhaupt.

Kohlmann hatte für das Doppel ursprünglich Jan-Lennard Struff und Mischa Zverev vorgesehen. Struff hat aber einem Magen-Darm-Infekt. Für die Belgier sind Ruben Bemelmans und Joris De Loore vorgesehen. (dpa)