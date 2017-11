Von adH, 10.11.2017

Brent Goulet (53) kam 1987 nach Europa und unterschrieb seinen ersten Vertrag beim AFC Bournemouth in England. Von 1990 bis ' 92 und von 1994 bis '95 spielte er für den Bonner SC. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul stürmte er für die USA. Heute lebt er in Nashville/Tennessee, ist verheiratet und Besitzer einer Fußballschule.