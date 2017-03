Der frühere Nationalspieler Tim Wiese kehrt nach mehr als vier Jahren bei einem Punktspiel ins Fußballtor zurück. In der achten Liga, für den Tabellenvorletzten SSV Dillingen. Im rosafarbenen Trikot mit der Nummer 99.

Von Guido Hain, 31.03.2017

Gut möglich, dass der 20. Spieltag der Kreisliga Nord Schwaben an diesem Wochenende für manch einen ihrer Hobbykicker in den Seilen endet. Denn Tim Wiese ist nicht gerade dafür bekannt, zimperlich mit seinen sportlichen Gegnern umzuspringen. Zumal im Ring, in dem er als „The Machine“ zwar nicht gerade Angst und Schrecken verbreitet, aber immerhin ähnlich furchterregend aussieht wie einst in seinem rosa Torwarttrikot.

Doch die besten Zeiten als Wrestler hat er wohl hinter sich – nach nur einem Kampf. Weshalb er den Ring jetzt wieder tauscht mit dem Rasenviereck. Als Ex-und-nun-wieder-Fußballer ruft er große Ziele aus. Mit seinem neuen Verein TSV Dillingen will er den Klassenerhalt schaffen – in nur einem Spiel (für das ihn ein Kumpel engagiert hat). Und wenn das einer schaffen kann, dann der vor Selbstbewusstsein strotzende Muskelbrocken. Sein letztes ernstzunehmendes Spiel liegt allerdings ein paar Jährchen zurück. Weshalb ihm das Ringen und Raufen mit anderen großen Jungs gerade näher liegen dürfte. Wie wer's denn mit einem Burning Hammer oder einem Bodyslam, vielleicht sogar mit einem Gorilla Press Backbreaker? Allesamt herrliche Kampftechniken, von Vorteil und universell einsetzbar auf allen Kreisligaplätzen dieser Welt.

Fragt sich nur, was den bedauernswerten Fußballern des TSV Haunsheim in devoter Pose unter dem 120-Kilo-Koloss dann durch den Kopf schwirrt. Wenn Wiese seinen Dragon Sleeperhold auspackt und die Stürmer einfach nicht mehr loslässt. Bis zum Schlusspfiff. Äh, bis der Ringrichter drei Mal den rechten Arm des Unglückswurms auf den Boden plumpsen lässt.

Vielleicht aber wird auch Wiese disqualifiziert und in Dillingen in die gefürchtete Trainingsgruppe 2 verbannt. Zum Glück aber ist alles nur: ein Spiel. Selbst oder gerade für den bergischen Jung. Danach beginnt für ihn gleich wieder der Ernst des Lebens. Und die Suche nach dem eigentlichen Sinn. Einige Anregungen von uns: Im Dschungel wird bald wieder ein König gesucht. Er wäre ein prima Testimonial für jeden Tattoo-Shop. Oder er nutzt einfach seine letzte Chance – als Fußballer.