07.02.2017 Bonn. Zehn GA-Mitarbeiter, unzählige Sportarten, aber nur ein Ziel: Das GA-Team tauscht Schreibblock gegen Sportschuh, traut sich auf die Tartanbahn, ins Schwimmbecken oder auf die Planche. Sie entscheiden, welche Sportart ausgeübt werden soll.

Fußball, Turnen und Leichtathletik – alles Disziplinen, die einem noch aus dem wöchentlichen Sportunterricht in Erinnerung geblieben sind. Und was hat man darüber hinaus mal ausprobiert? Nicht wirklich viel. Dabei hat die Vereinslandschaft auch in Bonn und der Region viel mehr zu bieten: Vom Fechten über das Voltigieren bis hin zum Tauchen oder Eisstockschießen. Darf es noch ein bisschen ausgefallener sein? Wie wäre es dann mit einer Partie Ultimate Frisbee oder Quidditch?

Zehn Mitarbeiter des General-Anzeigers stellen sich genau dieser Herausforderung. Als „das GA-Team“ wagen sie den Selbstversuch und tauschen Schreibblock gegen Sportschuhe, Tastatur gegen Trainingsgerät und Bildschirm gegen Ball. Egal ob auf der Tartanbahn, dem Trampolin oder auf Tauchstation.

Welche Sportarten die mutigen Journalisten allerdings ausprobieren sollen, welche Aufgabe es zu bewältigen gibt, entscheiden alleine die GA-Leser: Wir nehmen jede Ihrer Ideen auf. Welchem Verein aus Bonn oder der Region sollen wir einen Besuch abstatten? Wo sollen wir unser Können beweisen? Der Vorschlag kann natürlich gerne in Form einer Videobotschaft eingereicht werden, in denen die Mitglieder erklären, warum gerade ihre Sportart unbedingt ausprobiert werden sollte und was ihren Verein zum besten der Region macht.

Aus den Vorschlägen werden für jedes Teammitglied fünf Disziplinen zur Auswahl gestellt und zwar genau solche, die die Teilnehmer noch nie ausprobiert haben.

Getauschte Rollen: Der Fußballer testet also seine Fechtfähigkeiten und die Yogaliebhaberin geht zum Hockeytraining. Und auch hier sind wieder die Leser gefragt: Per Onlinevoting wird dann abgestimmt, welche von den fünf Sportarten zuerst absolviert werden muss. Das GA-Team erfährt erst vor Ort, worauf es sich eingelassen hat. Für die Serie suchen wir ebenso alltägliche wie exotische Sportarten.

Die Vorschläge können entweder per E-Mail an online-sport@ga-bonn.de oder über unsere Facebook-Seite GA-Sport eingereicht werden. (Sabrina Bauer)