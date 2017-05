Köln. Die Kölner Haie haben am Mittag einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Dylan Wruck wechselt von Iserlohn an den Rhein.

Von Simon Bartsch, 23.05.2017

Die Kölner Haie treiben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter an. Am Dienstag gab der Verein eine weitere Neuverpflichtung bekannt. Stürmer Dylan Wruck wechselt von den Iserlohn Roosters an den Rhein. Der 24-jährige Kanadier mit deutschem Pass spielte für drei Jahre bei den Roosters und brachte es auf 119 Spiele. Dabei erzielte Wruck 75 Scorerpunkte. "Dylan Wruck ist ein talentierter, junger Angreifer, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, und der trotzdem schon über reichlich Erfahrung aus der DEL verfügt", so Haie-Sportdirektor Mark Mahon. "Mit seiner kreativen Spielwiese in der Offensive und seiner Arbeitseinstellung wird er uns weiterhelfen."

Vor seiner Zeit in Iserlohn spielte der Angreifer in der Western Hockey League (WHL) für die Edmonton Oil Kings auf und gewann 2012 dort die Meisterschaft. In Iserlohn wurde Wruck als "Rookie des Jahres" ausgezeichnet. In Köln wird der Angreifer die Nummer 16 tragen.