Sieg in Sindelfingen

07.05.2017 Sindelfingen. Eineinhalb Wochen vor dem großen Finale in der Darts Premier League hat Peter Wright ein Ausrufezeichen gesetzt und souverän das Turnier in Sindelfingen für sich entschieden.

Der Schotte bezwang beim European Darts Grand Prix im Finale Weltmeister Michael van Gerwen deutlich mit 6:0. Im Duell der Dauer-Rivalen, die beide bereits für das Premier-League-Finale am 18. Mai in London qualifiziert sind, feierte Wright seinen elften Sieg im 59. Aufeinandertreffen. Für Dominator van Gerwen war es eine der deutlichsten Pleiten der vergangenen Jahre.

"Ich war nicht gut genug", kommentierte der 28 Jahre alte Niederländer nach der klaren Niederlage: "Peter ist ein sehr guter Spieler und bestraft das sofort." Für Wright war es auf der vierten Station der European Tour der dritte Titel.

Der beste deutsche Profi Max Hopp war bei dem Turnier in Baden-Württemberg bereits am Samstag am Belgier Kim Huybrechts gescheitert. Nächste Station auf der European Tour ist am kommenden Wochenende (12. bis 14. Mai) Gibraltar. (dpa)