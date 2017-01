06.01.2017 Köln. Die Kölner Haie spielen heute bei den Berliner Eisbären mit dem ehemaligen KEC-Coach Uwe Krupp. Bereits am Sonntag geht es in Nürnberg bei den Ice Tigers weiter.

Die Kölner Haie stehen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor zwei Auswärtsspielen mit denkbar unterschiedlichen Voraussetzungen. Am Freitag spielen sie bei den kriselnden Berliner Eisbären, am Sonntag folgt ein Gastspiel in Nürnberg, wo die Ice Tigers eine sehr starke Saison spielen.

Beim Thema Berlin kommt man unweigerlich auf Uwe Krupp, der vor zwei Jahren in Köln entlassene Trainer ist in Berlin unter Vertrag und sorgt damit in jedem Aufeinandertreffen beider Clubs für Brisanz. Im Moment dürfte Krupp sich aber herzlich wenig um seine sportliche Biografie scheren, er braucht in erster Linie Punkte, ganz gleich, wie der Gegner heißt. Die Eisbären stehen zurzeit nur auf einem enttäuschenden achten Tabellenplatz, in den letzten zehn Spielen gewannen sie nur zweimal. Eine direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale ist in weite Ferne gerückt, die Eisbären haben zehn Punkte Rückstand auf den dazu notwendigen sechsten Rang und dazu zwei Spiele mehr absolviert als die Konkurrenz.

Die Zuschauer geben die Quittung für die sportliche Talfahrt, Berlin rutschte in der Besuchertabelle hinter die Haie und hat im Schnitt pro Spiel 1130 Zuschauer weniger als in der vergangenen Saison. In der Hauptstadt macht man dafür allerdings nicht Krupp verantwortlich, der versucht, aus dem vorhandenen Personal das Beste herauszuholen. Vielmehr wird die Sparpolitik des Vereins beim Kauf von Neuzugängen kritisiert, außerdem gelten einige frühere Starspieler als „satt“ und sollten mit persönlichen Gesprächen in die Pflicht genommen werden.

Am Sonntag in Nürnberg wird es komplett anders aussehen, die Ice Tigers sind Tabellenzweiter und spielen eine sehr gute Saison. Sie haben ein physisch starkes Team, mit dem sich die Haie schon zwei harte Duelle in der laufenden Spielzeit lieferten, beide Clubs gewannen jeweils ihr Heimspiel. Die Haie verloren fünf ihrer letzten sechs Spiele bei den Franken. Beim Spiel in Köln fielen die Nürnberger durch harten Körpereinsatz gegen die Kölner Schlüsselspieler auf, die Haie werden sich darauf einstellen.

Köln muss weiterhin auf die verletzten Stürmer Sebastian Uvira und Travis Turnbull verzichten, hat ohne die beiden Angreifer aber zuletzt zweimal gegen Meister Red Bull München gewonnen. Der Kölner Kader ist mit acht Verteidigern und 14 Stürmern so groß, dass man ohnehin bei jedem Spiel überzählige Akteure auf die Tribüne setzen muss. Darunter leidet besonders Verteidiger Torsten Ankert, der seit Wochen kaum noch Spielpraxis bekommt. „Er nimmt die Situation professionell an und arbeitet hart im Training, um jederzeit einsatzbereit zu sein“, erklärte Haie-Kapitän Moritz Müller die Umstände. „Wenn man bei einem Club wie den Kölner Haien spielt, muss man mit einer solchen Situation umgehen können.“ Das Team ist alles, der Einzelne muss sich einordnen und seine Arbeit erledigen. Das ist die amerikanische Philosophie, der Trainer Cory Clouston und Sportdirektor Mark Mahon folgen. (Alexander Brandt-Memet)