"Mighty Mike" scheitert bei Grand Slam of Darts

Dartspieler Michael van Gerwen verliert beim Grand Slam of Darts gegen Anderson.

18.11.2018 Wolverhampton. Der Darts-Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat knapp einen Monat vor der WM in London den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

"Mighty Mike" verlor beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton sein Halbfinale gegen den Schotten Gary Anderson mit 12:16 und hat damit nach seinem frühen EM-Aus in Dortmund den nächsten wichtigen Titel verpasst.

Anderson, selbst zweimaliger Weltmeister, hatte am Samstagabend den letzten deutschen Starter Michael Unterbuchner im Viertelfinale bezwungen. Im Endspiel trifft "The Flying Scotsman" auf den Waliser Gerwyn Price, der den Österreicher Mensur Suljovic (16:12) bezwang. (dpa)