Kommentar zum Bonn-Marathon

Bonn. Der Bonn-Marathon ist ein Familienfest, bei dem der Genuss und der Erlebniswert die Hauptsache sind. Und der Wettergott muss ein Bonner sein, glaubt GA-Sportchef Berthold Mertes.

Wirklich schlechte Bedingungen hat es in der Historie des Bonner Marathons noch nicht gegeben. Der 2. April 2017 setzt diese Serie nahtlos fort. Bei perfekten Witterungsbedingungen für die Läufer und die Zuschauer zelebrierten die Bonner am Sonntag ihre größte Sportveranstaltung gebührend.

Ohne Eintrittsgeld erlebten geschätzt 200.000 Passanten einen Hauch von Spitzensport. Sahen ein paar schnelle Beine aus Afrika und dank des Kenianers Edwin Kosgei immerhin die drittbeste Siegerzeit der 17 Veranstaltungsjahre. Das kann sich sehen lassen, zumal der Veranstalter keine Antrittsgelder und nur überschaubare Erfolgsprämien zahlt. In puncto Spitzenleistungen ist Bonn damit zwar weiterhin weit von den deutschen Marathon-Hochburgen Berlin, Frankfurt und Hamburg entfernt, macht im Szene-Ranking aber immerhin wieder einen Schritt nach vorne.

Das ist gut, aber nicht entscheidend für die Qualität des Bonner Lauffestivals. Sie fußt auf dem von den Veranstaltern definierten Bild eines Familienfests, bei dem der Genuss und der Erlebniswert die Hauptsache sind.

Der Deutsche Post Marathon ist die beste Bühne für die Sportvereine der Stadt und der Region. Die Zuschauer haben vor allem deshalb ihren Spaß, weil sie ihre persönlichen Helden feiern dürfen. Oder, je nach Zuneigungsgrad, vielleicht doch eher, weil sie einen Nachbarn oder Arbeitskollegen mal ordentlich leiden sehen. Als bunter Farbtupfer passte der Auftritt von Ex-Europameister Jan Fitschen, der sich als Botschafter für den Ausdauersport in einer Staffel mit Hobbyläuferin unters Volk mischte.

Das Bonner Abo auf perfekte äußere Bedingungen garantierten am Sonntag maximalen Spaß - und ermöglichten den Teilnehmern das, um was es ihnen bei aller Freude an der Bewegung selbstverständlich auch geht: gute Zeiten. Das Glück war ebenfalls auf Seiten der Sanitätsdienste, die einen ziemlich ruhigen Tag erlebten. Es war kein "Kreislaufwetter". Der Wettergott muss ein Bonner sein.