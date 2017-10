Nouri-Freistellung

30.10.2017 Bremen. Der bisherige U23-Coach Florian Kohfeldt kann sich für eine langfristige Tätigkeit als Trainer der Profis von Werder Bremen empfehlen.

"Er ist als Dauerlösung nicht ausgeschlossen", sagte Werder-Manager Frank Baumann. Zugleich werde der Fußball-Bundesligist aber parallel den Markt sondieren: "Das ist mit Florian klar abgesprochen." Bremen werde sich "auch mit Trainern beschäftigen, die woanders unter Vertrag stehen". Es gebe eine Liste mit Kandidaten.

Kohfeldt wird die Profis nach der Trennung von Alexander Nouri auf das nächste Saisonspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt vorbereiten. "Wir haben wenig Zeit, deshalb war es wichtig, dass er die Mannschaft kennt", erklärte Baumann.

Zur Freistellung von Nouri sagte der Werder-Geschäftsführer: "Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir in dieser Konstellation nicht aus der Situation rauskommen konnten und einen neuen Impuls brauchen." In den zehn Saisonspielen unter Nouri holte Werder nur fünf Unentschieden und liegt auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

Nouri verabschiedete sich mit emotionalen Worten von seinem Club. "Ein Teil von mir wird immer grün-weiß bleiben. Nicht nur mit Blick auf meine Geschichte, sondern auch in Zukunft. SV Werder Bremen und allen Spielern wünsche ich in Zukunft nur das Beste", schrieb der 38-Jährige auf seiner Facebook-Seite. "Ich bin traurig, weiß aber, dass genau so eine Situation zum Profi-Fußball dazu gehört. Später wird es für mich an anderer Stelle dann hoffentlich weitergehen."

Er verlasse den Club "demütig und dankbar". "Eine bewegende Zeit geht zu Ende. In Bremen hat alles begonnen und ich werde die vielen schönen Tage in den unterschiedlichen Stationen bei Werder nicht vergessen", schrieb Nouri wenige Stunden nachdem er sich am Morgen offiziell von der Mannschaft verabschiedet hatte: "Bis zuletzt habe ich an uns geglaubt. Gerne hätte ich das Team noch weiter begleitet."

Nouri will nun erstmal eine Pause einlegen: "Ich werde die bewegte Zeit nun aufarbeiten und vor allen Dingen für meine Liebsten da sein, die in letzter Zeit zu kurz gekommen sind", schrieb er. (dpa)