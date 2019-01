Vorstellung am Montag

BONN. Der Bonner SC stellt den neuen Trainer am Montag vor. Den Namen des Kandidaten wollte BSC-Sportdirektor Schmitz allerdings noch nicht verraten.

Von Thomas Heinen, 03.01.2019

Thomas Schmitz ist zufrieden – und im Zeitplan. Am kommenden Montag will der Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten Bonner SC unmittelbar vor dem Beginn der Vorbereitung auf die restlichen Spiele der Saison 2018/2019 den neuen BSC-Cheftrainer im Rahmen einer Pressekonferenz im Sportpark Nord vorstellen. „Er passt exakt in unser Anforderungsprofil und wird wie von uns angekündigt als hauptamtlicher Trainer die erste Mannschaft betreuen.“

Spätestens am Sonntag soll laut Schmitz der Vertrag unterzeichnet sein. Gehalt, Ortswechsel – alles sei soweit geklärt. Den Namen des Kandidaten wollte Schmitz allerdings noch nicht verraten. „Noch ist nichts unterschrieben. Aber es waren bislang gute Gespräche mit einem jungen Trainer, der bereits über Erfahrungen in einer der Regionalligen verfügt“, meinte Schmitz.

Involviert in die Trainersuche war im Übrigen auch Ex-Coach Daniel Zillken, der nach viereinhalbjähriger Amtszeit nach den Niederlagen im Pokal gegen den TV Herkenrath und in der Meisterschaft gegen Kaan-Marienborn am 10. November zurückgetreten war. „Ich bin in einer beratenden Funktion für den BSC tätig, dem ich sehr viel zu verdanken habe“, meinte Zillken. „Auch was den neuen Trainer des BSC betrifft, befinden wir uns im regen Austausch“, bestätigte der ehemalige BSC-Coach.

Mit „Wir“ meint der 51-Jährige Sportdirektor Schmitz und Dirk Mazurkiewicz. Für den BSC-Vorstandsvorsitzenden ist der neue BSC-Trainer der ideale Mann, „mit dem wir die nächsten Schritte in Richtung Profifußball gehen wollen“, sagt Mazurkiewicz. „Er verfügt als Spieler über Erfahrung im professionellen Fußball, kennt sich im Jugendbereich aus, hat junge Spieler in die Profikarriere begleitet, weiß, was ihn in Bonn derzeit erwartet. Er hat bewiesen, mit kleinem Etat umgehen zu können und passt – was natürlich auch sehr wichtig für uns ist – in das Budget, das uns zur Verfügung steht.“