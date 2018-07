Favoritencheck

Bonn. Nachdem ihm die UCI grünes Licht gegeben hat gilt Chris Froome bei der Tour 2018 erneut als Favorit. Doch es gibt noch weitere aussichtsreiche Kandidaten.

Von Simon Bartsch, 06.07.2018

Sein Lächeln wirkt gezwungen, der Blick eisig. So wirklich wohl scheint sich Chris Froome nicht auf dem Podest in La Roche-sur-Yon zu fühlen. Der Brite hat erst vor wenigen Stunden grünes Licht für den Start bei der 105. Auflage der Tour de France erhalten. Und in diesem Moment avanciert der viermalige Tour-Gewinner zum Topfavoriten auf den Gesamtsieg. Doch trotz des Freispruchs in der Asthmamittel-Affäre ist der Brite nicht bei Jedermann in Frankreich gern gesehen. Im Gegenteil: Froome erwartet selbst einen Spießrutenlauf auf dem Weg nach Paris.

Zwar gilt der gebürtige Kenianer als heißester Anwärter auf das Gelbe Trikot in Paris, dennoch erwarten viele Experten eine enorm spannende Tour. Gleich sieben weitere Fahrer gehören in Fachkreisen zumindest zum erweiterten Kreis der Topkandidaten. Zum Beispiel der Toursieger von 2014 Vincenzo Nibali. Dem Italiener könnten die Kopfsteinpflasterpassagen zu Gute kommen, die er als guter Klassiker-Fahrer beherrscht. Auch Frankreich träumt von einem Toursieger aus dem eigenen Land. Seit 1985 hat kein Franzose die Tour mehr gewonnen. Damals war es Bernard Hinault. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Romain Bardet, der in den vergangenen beiden Jahren Platz zwei und drei belegte.