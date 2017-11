09.11.2017 Berlin. Auch für Weltmeister wie Mats Hummels ist ein Spiel im Wembleystadion noch immer etwas ganz Besonderes. Für Bundestrainer Joachim Löw ist die Partie gegen erstarkte Engländer eine Chance, schon sieben Monate vor Beginn der WM in Russland auf höchstem Niveau zu testen.

Die Vorfreude auf Wembley ist bei Joachim Löw und seinen Nationalspielern schon groß.

"England ist so stark wie seit Jahren nicht und verfügt über viele gute junge Spieler. Der englische Fußball hat sich enorm weiterentwickelt, was nicht zuletzt die jüngsten internationalen Erfolge der Nachwuchsmannschaften beweisen", erklärte der Bundestrainer vor dem Länderspiel-Klassiker in London (20.00 Uhr).

Der Münchner Abwehrspieler Mats Hummels sieht seinen 61. Einsatz für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz aller Erfolge in der Vergangenheit als etwas Besonderes. "Ich freue mich unheimlich auf diese Partie in einem tollen Stadion, gepaart mit einer besonderen Atmosphäre", sagte Hummels. Für Löw ist der Vergleich mit den Three Lions trotz einiger verletzter Stars auf beiden Seiten schon ein wichtiger Test in Richtung WM 2018.

Nach dem Abschlusstraining auf dem Platz der Amateure von Hertha BSC fliegt das DFB-Team am Donnerstagnachmittag von Berlin nach London. Im Wembleystadion wird die Löw-Auswahl keine Übungseinheit mehr bestreiten. Der DFB-Chefcoach muss gegen die Engländer auf Abwehrmann Jérôme Boateng verzichten. Der Bayern-Profi hat muskuläre Probleme, soll aber trotzdem mitreisen.

Zu ihrem DFB-Comeback nach genau einem Jahr können Mario Götze und Ilkay Gündogan kommen. "Ich bin froh, gesund zu sein. Ich werde versuchen, in Form zu kommen, das bin ich noch nicht ganz, habe auch noch keinen richtigen Spielrhythmus gehabt bei Man City", bemerkte Gündogan. Und für WM-Siegtorschütze Götze soll das Länderspiel in Wembley der nächste Schritt werden zur Rückkehr zum alten Leistungslevel.

Den letzten Vergleich in London hatte die deutsche Auswahl im November 2013 durch ein Tor von Per Mertesacker mit 1:0 gewonnen. Im März dieses Jahres gab es beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Dortmund ebenfalls einen 1:0-Erfolg gegen die Engländer. (dpa)